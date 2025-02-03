Існування позаземного життя: в NASA дослідили зразок астероїда Бенну і приголомшили результатами

Команда NASA також виявила велику кількість аміаку та формальдегіду, які за певних умов реагують один з одним, утворюючи складні молекули, такі як амінокислоти.

Дослідження зразка астероїда Бенну виявило амінокислоти, що на Землі використовується для створення білків, а отже живих істот. Також є докази наявності там води.

Про це йдеться у The Verge із посиланням на пресреліз NASA.

Вчені з NASA та інших установ, які аналізували зразок астероїда Бенну, що повернувся на Землю у вересні 2024 року, виявили молекули, включно з амінокислотами, які є важливими інгредієнтами життя, яким ми його знаємо. Тож, згідно з інформацією NASA, зразок містить "докази існування стародавнього середовища, добре придатного для початку хімії життя".

Результати дослідження не підтверджують існування позаземного життя, але доводять факт існування умов, необхідних для виникнення життя.

"Ці умови були широко поширені в ранній Сонячній системі", - зазначено в джерелі.

Вчені також підтверджують теорії про те, що амінокислоти, які є необхідними для існування життя на Землі, виникли в іншому місці, що збільшує шанси на те, що життя могло утворитися на інших планетах і супутниках.

Дослідження, опубліковане в Nature Astronomy вченими NASA, показало, що зразок астероїда Бенну містить 14 із 20 амінокислот, які використовуються для утворення білків у живих організмах на Землі, зокрема п’ять нуклеобаз, необхідних для створення ДНК та РНК.

Дослідники також надали докази того, що ці умови могли мати місце. Вчені зі Смітсонівського Національного музею природної історії у Вашингтоні та Музею природної історії в Лондоні виявили сліди 11 мінералів, включаючи кальцит, галіт і сильвін, що свідчить про наявність солоної води на більшому астероїді віком 4,5 млрд років, звідки походить Бенну, що могло допомогти інгредієнтам життя взаємодіяти та об’єднуватися.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені виявили ще одну потенційно придатну для життя планету.

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