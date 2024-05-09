Історична сенсація: артефакти з Міста Давида розкрили несподівані деталі біблійних подій

Дослідження за участю археологів, істориків та науковців з Ізраїлю, Великобританії та США розкрило історію Міста Давида. Вчені змогли досягти безпрецедентного рівня точності в датуванні артефактів, знайдених на території Першого Храму в Єрусалимі.

Про це пише Phys.org.

У новому дослідженні команда застосувала передові методи, щоб датувати артефакти з місця розкопок з надзвичайною точністю. Вони проаналізували такі предмети, як насіння і череп кажана з шарів, датованих між 770 і 420 роками до н. е., здійснивши 103 замірів рівня вуглецю-14, що дозволило отримати детальні результати.

Крім того, вимірювання деревних кілець забезпечили річну роздільну здатність, що ще більше підвищило точність.

Результати дослідження показали, що Єрусалим спочатку заселили між XII і X століттям до н. е., з часом розширюючись на захід. Дослідження також виявило докази землетрусу і подальшої реконструкції у VIII столітті до н. е., а також руйнування Єрусалиму 586 року до н. е. вавилонським царем Навуходоносором II.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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