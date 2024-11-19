Історична знахідка: у Туреччині знайшли "Матір Богів" та розшифрували 2600-річний напис

Напис був зроблений в першій половині або в середині VI століття до н. е.

Археолог розшифрував стародавній напис, який ледь зберігся до наших днів. Текст було висічено на пам'ятнику в Туреччині, якому 2600 років.

Про це повідомляє LiveScience.

Пам'ятник, на якому вигравіровано зображення левів та сфінксів, відомий як Арслан Кая, що означає "левова скеля" турецькою мовою.

Напис, який успішно розшифрували фахівці, є ім'ям фрігійської богині "Матеран". Її прославляли на території сучасної Туреччини приблизно з 1200 по 600 рік до н. е.

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Професор історії та археології Стародавньої Греції в Університеті штату Пенсільванія, який написав статтю про напис, Марк Манн, затвердив, що інші стародавні культури також шанували Матеран.

"Греки знали її як Мати Богів", – сказав Манн, зазначивши, що римляни називали її "Magna Mater" або "Велика Мати".

На момент спорудження пам’ятника ця частина сучасної Туреччини, ймовірно, перебувала під владою Лідійського царства, яке також поклонялося Матеран.

Стародавній пам'ятник із левами був сильно пошкоджений часом і грабіжниками, тому напис надзвичайно важко прочитати. За словами дослідників, напис на цьому пам’ятнику є дискусійною темою ще з ХІХ століття.

Щоб розгадати таємницю, Манн докладно сфотографував напис при гарному освітленні та переглянув більш старі фотографії та записи напису.

"Багато залежить від сприятливості освітлення під час фотозйомки", – написав Манн у статті, зазначивши, що особливо хорошим освітленням було вранці 25 квітня 2024 року.

Дослідник вважає цілком логічним, що пам'ятник має ім'я Матеран, оскільки на ньому присутні зображення самої богині. Професор вважає, що висічене ім'я Матеран було частиною більш довгого напису, який пояснював, хто замовив напис і ким була Матеран.

Нагадаємо, археологи виявили стародавнє місто, збудоване близько 4000 років тому.

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