Історію доведеться переписати: вчені висунули нову теорію вимирання динозаврів

Дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився швидше за все, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів.

Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

Про це повідомляє Inverse.

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Цей кратер має діаметр 8,5 км і перебуває на вершині шару гірських порід, які позначають межу крейдо-палеогенового вимирання. Це масове вимирання 75% живих істот Землі, у результаті якого зникли майже всі динозаври. Ця подія сталася 66 млн. років тому наприкінці крейдяного періоду і вважається, що основною причиною вимирання стало падіння величезного астероїда діаметром 12 км.

Але вчені вважають, що кратер, який їм вдалося виявити, утворився в результаті падіння набагато меншого астероїда діаметром 400 м. І цей астероїд міг впасти невдовзі після падіння астероїда Чикшулуб. Вчені вважають, що падіння меншого астероїда призвело до появи найсильніших землетрусів та цунамі, і ці події також могли вплинути на долю динозаврів.

Вчені також висунули теорію про те, що на Землю могли впасти не два астероїди, а більше, кратери від падіння яких ще не виявлені.

Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

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