Історична постать: стародавні римські записи підтверджують існування Ісуса Христа

Вчені отримали історичні докази існування Ісуса Христа

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Дослідник Лоуренс Микитюк опублікував результати детального вивчення стародавніх нехристиянських текстів щодо походження християнства. Науковець ретельно проаналізував збережені римські та єврейські літописи перших століть нашої ери і знайшов там беззаперечні підтвердження фактів із Біблії, зокрема і щодо існування Ісуса Христа.

Про ці вагомі наукові висновки пише Daily Mail.

Більшість сучасних істориків уже давно визнали фізичну реальність цієї людини, тому зараз їхні дискусії зосереджені переважно навколо деталей життя Ісуса та його вчень.

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Записи Тацита та ставлення до вірян

Найважливішим незалежним джерелом інформації є праця авторитетного римського сенатора та видатного хроніста Тацита, яка була написана приблизно у 116 році. Описуючи події Великої пожежі у 64 році, літописець згадує, що засновник християнського руху був страчений під час правління імператора Тиберія за наказом римського намісника Понтія Пілата.

«Цей уривок є надзвичайно важливим, оскільки античний автор був відкрито ворожим до послідовників нової віри і публічно вважав її небезпечним марновірством. Саме така очевидна зневага робить згадки Тацита особливо цінними, адже він не мав абсолютно жодних причин вигадувати факти для підтримки цього релігійного руху», — зазначають експерти з біблійної археології.

Свідчення Йосипа Флавія та згадки критиків

Іншим фундаментальним підтвердженням є тексти єврейського аристократа Йосипа Флавія, який народився невдовзі після ймовірної дати розп’яття. У власній історичній праці він побіжно описував страту лідера ранньої церкви Якова, ідентифікуючи його безпосередньо як рідного брата людини, яку тоді всі називали Месією.

Дослідники наголошують, що навіть найзатятіші стародавні критики християнства у своїх публічних нападках майже ніколи не ставили під сумнів сам факт існування пророка. Хоча язичницькі автори постійно звинувачували його у фальшивих вченнях та чаклунстві, у збережених римських архівах практично відсутні заяви про його вигаданість.

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Нагадаємо, масштабні археологічні розкопки на території сучасної Туреччини відкрили світові унікальні знахідки. Серед них найкраще збережене раннє зображення Ісуса Христа, таємні графіті та цілі міста, що проливають світло на справжні причини стрімкого поширення християнської віри.

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