Історична сенсація: ШІ розкрив 500-річну таємницю найвідомішої картини Рафаеля (фото)

Картина Рафаеля Санті «Мадонна з трояндою» / © Sciencealert

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Штучний інтелект навчився розпізнавати авторський стиль живописців з такою точністю, яка недоступна людському оку. Саме завдяки новому алгоритму глибокого вивчення дослідники з Великої Британії та США виявили, що одне з облич на відомій картині Рафаеля Санті було написане іншою рукою. Йдеться про святого Йосипа, зображеного у верхньому лівому куті картини «Мадонна з трояндою» (Madonna della Rosa), створеної між 1518-м і 1520 роком.

Про це пише Science Alert.

Алгоритм базувався на підтверджених роботах Рафаеля, зокрема на деталях мазків, палітрі кольорів та тінях. Коли ШІ проаналізував усю картину, результат був неоднозначним. Але після аналізу окремих елементів з’ясувалося, що саме обличчя святого Йосипа не відповідає стилю Рафаеля. Це відкриття може змінити погляд на авторство деяких частин знаменитих картин. Існує ймовірність, що саме учень Рафаеля Джуліо Романо працював над створенням цього обличчя. Технології штучного інтелекту продовжують розвивати здатність розкривати таємниці класичних творів мистецтва, відкриваючи нові горизонти для досліджень та мистецтвознавства.

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«Ми навчили комп’ютер розпізнавати стиль Рафаеля до найменших деталей — мазки пензля, кольорову палітру, світлотінь і загальну манеру письма, — пояснив математик і фахівець із комп’ютерних наук Хассан Уґайл з Університету Бредфорда 2023 року, коли дослідження було опубліковане. — Комп’ютер бачить глибше, ніж людське око — на мікроскопічному рівні».

© sciencealert

Оскільки картини одного митця — обмежений обсяг даних для навчання, дослідники модифікували вже наявну архітектуру від Microsoft — ResNet50, поєднавши її з класичним методом машинного навчання Support Vector Machine (SVM).

Раніше ця методика показала точність у 98% під час визначення оригінальних робіт Рафаеля. Зазвичай вона аналізує всю картину, але цього разу дослідники окремо протестували кожне обличчя.

Мадонна, немовля і святий Іоанн були визнані автентичними роботами Рафаеля. А от обличчя святого Йосипа — ні. Це узгоджується з давніми сумнівами мистецтвознавців щодо якості зображення саме цього персонажа.

«Коли ми протестували Madonna della Rosa як ціле, результат був неостаточним, — каже Уґайл. — Тоді ми розділили частини і з’ясували: все, окрім обличчя Йосипа, має стиль Рафаеля. А ось Йосип, найімовірніше, написаний іншим художником».

Цілком можливо, що це був учень Рафаеля Джуліо Романо, але це поки не доведено. Це ще один приклад того, як сучасні технології допомагають розкривати таємниці класичного мистецтва — цього разу за допомогою ШІ.

Вважається, що картина Madonna della Rosa була написана на полотні між 1518-м і 1520 роком. Ще у середині ХІХ століття мистецтвознавці почали підозрювати, що Рафаель виконав не всю роботу самостійно.

Сучасні дослідження майже напевно підтвердили ці припущення. Однак команда наголошує: ШІ не замінює експертів, а лише допомагає їм.

«Це не про те, що ШІ забирає у когось роботу, — підкреслює Уґайл. — Атрибуція твору мистецтва вимагає врахування багатьох аспектів: історії походження, пігментів, стану роботи тощо. Але подібне програмне забезпечення може стати додатковим інструментом у цьому процесі».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на картині XIX століття відомий художник зобразив жінку з «ґаджетом» у руках.