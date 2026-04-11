ТСН у соціальних мережах

Історичний політ навколо Місяця: екіпаж Artemis II успішно приземлився (ФОТО)

Місія Artemis II завершилася успішним приводненням капсули в Тихому океані — всі члени екіпажу почуваються добре.

Олена Кузьмич
Екіпаж місії Artemis II облетів Місяць та успішно приземлився

Екіпаж місії Artemis II облетів Місяць та успішно приземлився / © NASA

Космічний корабель Orion spacecraft місії Artemis II приводнився о 3:07 за київським часом у Тихому океані поблизу узбережжя Сан-Дієго.

Про це повідомило NASA під час прямої трансляції.

Історичний політ навколо Місяця: екіпаж Artemis II успішно приземлився (ФОТО) (4 фото)

Приземлення Артеміди-2_1 / © NASA

Приземлення Артеміди-2_4 / © NASA

Приземлення Артеміди-2_3 / © NASA

Приземлення Артеміди-2_2 / © NASA

Після посадки командир місії Рейд Візман заявив, що екіпаж перебуває у стабільному стані.

"Яка подорож! Ми у стабільному стані. Усі чотири члени екіпажу почуваються добре", — зазначив він.

Після приводнення астронавтів має забрати спільна команда NASA та військових США. Їх евакуюють гелікоптером на десантний корабель USS John P. Murtha (LPD-26), де вони пройдуть медичне обстеження.

Згодом екіпаж доправлять до Космічного центру Джонсона у Гюстоні для подальшого відновлення після місії.

У NASA уточнили, що трансляція тривала до моменту безпечного виходу астронавтів із капсули та їх транспортування на корабель.

Що відомо про місію «Артеміда-2»

Місія «Артеміда 2» стартувала в ніч проти 2 квітня з Космічного центру Кеннеді на борту SLS — найпотужнішої ракети в історії NASA. На борту четверо астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадець Джеремі Гансен.

Місія «Aртеміда-2» завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад до нашої планети. Шлях назад займе близько чотирьох днів: очікується, що астронавти приводняться у Тихому океані біля західного узбережжя США 11 квітня.

Досі рекорд відстані від Землі належить астронавтам місії «Аполлон-13», які у квітні 1970 року перебували за 400 171 км від нашої планети.

У NASA оцінюють, що це може перевершити рекорд, встановлений «Аполлоном-13» 1970 року, залежно від точного часу і траєкторії.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
