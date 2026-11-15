Історичний політ SpaceX: корабель Маска Starship уперше повернувся до вежі, з якої стартував

Космічний корабель Starship повернувся з польоту / © Associated Press

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Космічний корабель Starship компанії SpaceX у суботу, 14 листопада, повернувся з 22-годинного польоту на орбіту та вперше спустився в обійми гігантських механічних рук на вежі у Техасі, з якої його було запущено днем ​​раніше. Це надзвичайно важливо для десятирічних зусиль компанії з розробки багаторазової ракети.

Про це пише Reuters.

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52-метровий (171 фут) Starship з'явився з густих хмар над стартовою платформою SpaceX Starbase, знову запустив двигуни, щоб перевернутися вертикально, і повільно спустився в руки вежі «Мехазілла», двигуни все ще ревли. Обвуглений від пекельної спеки під час повернення з космосу, корабель вимкнув двигуни і завис нерухомо після найдовшої місії ракетної системи.

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«Це була відсутня ланка, святий Грааль космічних польотів», – сказав коментатор місії SpaceX Ден Хуот про захоплення корабля.

У п’ятницю, 13 листопада, надважкий прискорювач двоступеневої ракети – нижня половина ракети – доставив Starship у космос, стартувавши з бази SpaceX Starbase, штат Техас. Цей прискорювач не зміг здійснити аналогічне повернення на стартовий майданчик приблизно через 10 хвилин після старту, що зірвало план SpaceX вперше відновити обидві частини ракети.

Але успішне повернення верхнього ступеня Starship після 14 обертів навколо Землі протягом 22,5 годин стало ключовою інженерною віхою у розвитку Starship, який мільярдер Ілон Маск розглядає як майбутню робочу конячку для прибуткового супутникового бізнесу SpaceX Starlink, а також амбіцій щодо виведення центрів обробки даних на орбіту, повернення людей на Місяць та оселення на Марсі.

Після розгортання 26 супутників Starlink на орбіті у п'ятницю ввечері, перебуваючи на висоті близько 161 милі (260 км), Starship у суботу запустив один зі своїх двигунів, щоб розпочати занурення в атмосферу під час польоту на схід над Тихим океаном.

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Він зіткнувся з пекучою спекою, оскільки його орбітальна швидкість близько 17 000 миль на годину сповільнилася до надзвукового вільного падіння в небі над об'єктами SpaceX Starbase на узбережжі Мексиканської затоки у південному Техасі.

Зі складеними назад аеродинамічними крилами (плавниками) два невеликі кріплення біля верхівки Starship зачепилися за механічні руки стартової вежі, які зімкнулися, щоб схопити корабель. Це дозволило йому зависнути на висоті кількох десятків метрів (кількох сотень футів) над землею.

Маск та інженери SpaceX почали оглядати корабель уже за кілька годин після його приземлення.

«Корабель 42 виглядає чудово!» — написав Маск у соцмережі X, опублікувавши фото й відео зі стартової вежі.

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Яка мета Маска

Домінування SpaceX у глобальній індустрії запусків зосереджено навколо її робочої ракети Falcon 9, яка запускалася понад 700 разів з 2010 року. Перший ступінь цієї ракети є багаторазовим, але її другий ступінь — частина, яка доставляє корисні вантажі на орбіту — викидається в океан після кожного польоту.

Зі Starship Маск хоче мати ракетну систему, яка може літати в космос і назад у спосіб та темп, подібні до комерційних літаків, з мінімальним ремонтом між польотами.

Хоча суботнє повернення Starship є ключовою віхою в цих зусиллях, SpaceX ще не повернула обидва ступені Starship за одну місію, що ознаменувало б перше в історії повернення орбітальної системи запуску.

І тепловий екран Starship, що складається з сотень чорних шестикутних плиток, які захищають його від палючого тепла атмосферного повернення, сам по собі ще не є повністю багаторазовим.

SpaceX намагається розробити нові конструкції плиток, які потребуватимуть мало або взагалі не потребуватимуть ремонту після кожної місії.

Система космічного човника NASA, яка доставляла астронавтів до Міжнародної космічної станції до її виведення з експлуатації у 2011 році, була частково багаторазовою; її зовнішні паливні баки, що доставляли її з Землі, викидалися після кожного польоту. Сам багаторазовий космічний корабель мав пройти капітальний ремонт перед повторним польотом.

SpaceX витратила понад 15 мільярдів доларів на розробку Starship. NASA надала 3,2 мільярда доларів у межах контракту вартістю понад 4 мільярди доларів, який SpaceX виграла у 2021 році, щоб доставити людей на Місяць за допомогою Starship у межах програми Artemis космічного агентства.

NASA очікує, що Starship разом з іншим посадковим модулем, який розробляє Blue Origin Джеффа Безоса, розпочнуть пілотовані польоти на Місяць у 2028 році, хоча для обох апаратів залишається кілька складних етапів розробки.

Для Starship ці етапи включають демонстрацію складних перекачувань палива між ракетами-заправниками Starship на орбіті, критичного процесу, який дозволить кораблю подорожувати за межі земної орбіти до Місяця.

Нагадаємо, що під час історичного випробувального польоту ракети Starship компанії SpaceX глядачі прямої трансляції помітили в темряві космосу дивний світловий слід. Це одразу спровокувало хвилю конспірологічних теорій про «материнський корабель» іншопланетян.

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