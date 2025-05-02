Історик назвав найстаріше місто України, яке існує з 6 століття до нашої ери

Білгород-Дністровський / © wikipedia

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В Україні є місто на узбережжі Чорного моря, яке існує з 6 століття до нашої ери. За свою історію воно неодноразово змінювало свою назву, потрапляло під владу різних імперій, а сьогодні воно є офіційно визнаним одним із найстаріших міст світу за версією UNESCO.

Про це розповів історик Олександр Алфьоров.

Білгород-Дністровський вважається найстарішим містом України, його історія триває понад 2 500 років. Місто, яке розташоване на правому березі Дністровського лиману, було засноване грецькими колоністами в 6 столітті до нашої ери.

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«Це місто заснували у 6 столітті до нашої ери під назвою Офіуса. Потім вони змінили назву і місто стало називатися Тіра» — розповів він.

Білгород-Дністровський, яке має понад 2 500 років історії, неодноразово перебувало під владою різних держав, таких як Київська Русь, Болгарське царство, Угорське королівство, Золота Орда, Молдовське князівство та Османська імперія.

Як зазначає історик, в часи Київської Русі місто мало назву Білград (Білгород). Згодом його назва змінилася на Аспрокастру, а пізніше на Мальвокастро, Монкастро і Маврокастро.

За словами Алфьорова, в 13-14 століттях місто було відоме під назвою Аккерман. Після того, як місто увійшло до складу української держави в 1918 році, воно зберегло свою назву. Пізніше, вже під ім’ям Білгород-Дністровський, місто відзначило свій ювілей у 1999 році, коли йому виповнилося 2 500 років. UNESCO визнала його одним із найстаріших міст у світі. Історик також згадав, що місто Кілія на Одещині має понад 2 000 років історії і теж вважається одним із найстаріших в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли під стародавньою церквою «вхід до пекла».