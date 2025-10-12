"Істота з іншої планети": на пляж у Каліфорнії викинуло гігантську рибу-сонце (фото)

Берег океану

На пляж у Північній Каліфорнії винесло гігантську двометрову рибу, яка спантеличила не лише відпочивальників, а й науковців усього світу. Виявилося, що це рідкісний вид гудвінкерської риби-сонце (Mola tecta), який зазвичай мешкає у Південній півкулі та був офіційно відкритий для науки лише у 2017 році.

Дивовижну істоту виявив місцевий житель Стефан Кісбай під час прогулянки берегом. Спочатку він подумав, що це мертвий морський лев, але незвичайна, майже пласка форма тіла змусила його підійти ближче.

Риба-сонце / © Фото з відкритих джерел

«Це було щось неймовірне і фантастичне, ніби з іншої планети», — описав свою знахідку чоловік.

Новина швидко поширилася, і навколо риби зібрався натовп. Деякі люди намагалися повернути її в океан, проте, на жаль, незабаром істота загинула.

Ідентифікація не зайняла багато часу. Докторка Маріанна Нюгор, яка першою описала цей вид у 2017 році, підтвердила за фотографіями, що це саме гудвінкерська риба-сонце. Це одна з найважчих кісткових риб у світі, вага якої може перевищувати 2 тонни.

Риба-сонце / © Фото з відкритих джерел

Головна загадка полягає в тому, що цей вид вважався ендеміком помірних вод Південної півкулі і раніше майже не фіксувався в Північній. Її поява в Каліфорнії ставить під сумнів усі попередні уявлення про її ареал та міграцію. Докторка Нюгор припускає, що риби можуть долати теплі екваторіальні води, занурюючись на велику глибину, де вода холодніша.

Подія викликала великий інтерес наукової спільноти. До дослідження долучилася Морська лабораторія Бодега, науковці якої, ймовірно, візьмуть зразки тканин для генетичного аналізу. Цікаво, що неподалік було помічено ще одну схожу рибу, що може свідчити про тимчасову присутність виду в цьому регіоні.

Водночас представники парку закликали громадськість не наближатися до морських тварин, яких викинуло на берег, і не намагатися самостійно їм допомогти, а негайно повідомляти відповідні служби. Кожна така знахідка є цінним джерелом інформації для вчених, які намагаються розгадати таємниці однієї з найзагадковіших істот океану.

