Істота з напівпрозорою головою: американські вчені зафільмували рідкісну рибу (відео)

Ця риба відома як макропінна (Macropinna microstoma).

На глибині у сотні метрів під поверхнею затоки Монтерей у Каліфорнії вчені зафільмували дивну рибу з напівпрозорою головою та зеленими кулястими очима, які визирають крізь її чоло.

Відповідне відео зробили і опублікували вчені з Науково-дослідного інституту акваріуму затоки Монтерей-Бей (MBARI).

Зазначається, що ця риба відома як макропінна або риба-бочка (Macropinna microstoma) і зустрічається дуже рідко. Дослідники з MBARI лише дев'ять разів помічали цей вид попри те, що вони понад 5 600 разів відправляли свої дистанційно керовані транспортні засоби (ROV) на глибину, де живуть ці риби.

The @MontereyAq team was aboard MBARI’s R/V Rachel Carson with our ROV Ventana to collect jellies and comb jellies for their upcoming #IntoTheDeep exhibition when they spotted this fascinating fish. The team stopped to marvel at Macropinna before it swam away. pic.twitter.com/xfv0HqlHrO — MBARI (@MBARI_News) December 9, 2021

"Спочатку макропінна здавалася дуже маленькою у блакитному морі, але я відразу зрозумів, на що я дивлюся. Її не можна було сплутати ні з чим іншим", — сказав старший акваріуміст Монтерей-Бей Томас Ноулз.

Дослідники також повідомили, що очі риби, яку їм вдалося зафільмувати, світилися яскраво-зеленим, і їх можна було легко побачити через прозорий, наповнений рідиною щит, який покриває голову риби. Ці очі дуже чутливі до світла і можуть бути спрямовані прямо вгору, до верхньої частини голови риби або прямо вперед. Дві капсули темного кольору перед очима риби містять органи, які вона використовує для нюху, додали в MBARI.

Вчені наразі знають дуже мало про цих істот і не можуть точно сказати, скільки їх мешкає на глибинах.

Відомі факти про рибу:

максимальний розмір: 15 сантиметрів (6 дюймів);

глибина: 600–800 метрів (2000–2600 футів);

де водиться (ареал): від Берінгового моря до Японії та Нижньої Каліфорнії.

I spy with my barreleye, a new #FreshFromTheDeep!



During a dive with our education and outreach partner, the @MontereyAq, the team came across a rare treat: a barreleye fish (Macropinna microstoma). pic.twitter.com/XjYj04MOCt — MBARI (@MBARI_News) December 9, 2021