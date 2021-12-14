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Істота з напівпрозорою головою: американські вчені зафільмували рідкісну рибу (відео)

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Істота з напівпрозорою головою: американські вчені зафільмували рідкісну рибу (відео)

Фото: MBARI

Ця риба відома як макропінна (Macropinna microstoma).

На глибині у сотні метрів під поверхнею затоки Монтерей у Каліфорнії вчені зафільмували дивну рибу з напівпрозорою головою та зеленими кулястими очима, які визирають крізь її чоло.

Відповідне відео зробили і опублікували вчені з Науково-дослідного інституту акваріуму затоки Монтерей-Бей (MBARI).

Зазначається, що ця риба відома як макропінна або риба-бочка (Macropinna microstoma) і зустрічається дуже рідко. Дослідники з MBARI лише дев'ять разів помічали цей вид попри те, що вони понад 5 600 разів відправляли свої дистанційно керовані транспортні засоби (ROV) на глибину, де живуть ці риби.

"Спочатку макропінна здавалася дуже маленькою у блакитному морі, але я відразу зрозумів, на що я дивлюся. Її не можна було сплутати ні з чим іншим", — сказав старший акваріуміст Монтерей-Бей Томас Ноулз.

Дослідники також повідомили, що очі риби, яку їм вдалося зафільмувати, світилися яскраво-зеленим, і їх можна було легко побачити через прозорий, наповнений рідиною щит, який покриває голову риби. Ці очі дуже чутливі до світла і можуть бути спрямовані прямо вгору, до верхньої частини голови риби або прямо вперед. Дві капсули темного кольору перед очима риби містять органи, які вона використовує для нюху, додали в MBARI.

Вчені наразі знають дуже мало про цих істот і не можуть точно сказати, скільки їх мешкає на глибинах.

Відомі факти про рибу:

  • максимальний розмір: 15 сантиметрів (6 дюймів);
  • глибина: 600–800 метрів (2000–2600 футів);
  • де водиться (ареал): від Берінгового моря до Японії та Нижньої Каліфорнії.

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