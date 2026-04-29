Істота з ударом у 800 вольтів: вчені пояснили, як працює її небезпечна суперздатність

Вугор / © Unsplash

Реклама

Електричний вугор — одна з найдивовижніших істот у природі, адже здатен генерувати розряд напругою до 800 вольтів. Це в кілька разів більше за напругу у звичайній побутовій розетці. Такий імпульс може миттєво оглушити здобич або відлякати хижака. Науковці пояснили, як ця риба не завдає шкоди самій собі під час такого потужного удару струмом.

Про це повідомило видання Forbes.

Як пояснюють біологи, електричні вугри роду Electrophorus не порушують законів біології, а лише використовують звичні для всіх живих організмів механізми на максимум. В основі їхньої здатності лежить той самий принцип, за яким працює нервова система людини: рух іонів через клітинні мембрани.

Реклама

У клітинах живих організмів існує різниця електричних потенціалів між внутрішньою та зовнішньою сторонами клітинної мембрани. Це відбувається через нерівномірний розподіл іонів натрію та калію. Коли спеціальні канали в мембрані відкриваються, виникає короткий електричний сигнал. У людини він допомагає передавати нервові імпульси або скорочувати м’язи, а в електричного вугра цей механізм перетворився на справжню «зброю».

Замість звичайних м’язових клітин ця риба має електроцити — спеціалізовані сплющені клітини, які вже не скорочуються, але здатні генерувати електричний потенціал. Кожен електроцит виробляє лише близько 0,1 вольта, але тисячі таких клітин з’єднані послідовно, як батарейки, що дає змогу накопичувати величезну напругу.

У дослідженні, опублікованому 2020 року в Journal of Theoretical Biology, науковці змоделювали цю систему та дійшли висновку, що електричний вугор фактично створює «біологічну батарею».

«При такому вирівнюванні їх індивідуальні напруги поєднуються, створюючи набагато більший загальний потенціал. Одночасно кілька стеків розташовуються паралельно, що дозволяє системі також збільшити вихідний струм», — йдеться в статті.

Реклама

Коли риба атакує або захищається, її нервова система майже одночасно активує тисячі електроцитів. У цей момент іонні канали відкриваються синхронно, а накопичена енергія вивільняється у вигляді короткого, але потужного імпульсу тривалістю лише кілька мілісекунд.

Ця енергія не виникає нізвідки. Тварина накопичує її за рахунок метаболічних процесів: фактично вона перетворює їжу на хімічну енергію, а потім — на електричну.

Попри високовольтні розряди, електричний вугор має природний захист від самоураження. Як зазначають автори огляду 2026 року в журналі Trends in Ecology & Evolution, електричні органи цієї риби розташовані переважно у хвостовій частині тіла. Тобто вони фізично віддалені від життєво важливих органів — серця, мозку та інших чутливих тканин.

Крім того, тканини вугра мають підвищений внутрішній опір. А електричний струм переважно проходить шляхом найменшого опору. У випадку цієї риби таким шляхом стає вода навколо неї. Тому більша частина розряду проходить через зовнішнє середовище та вражає здобич або хижака, а не тіло самого вугра.

Реклама

Ще один важливий механізм — напрямок розряду. Ця риба не випускає електрику хаотично в усі боки. Завдяки особливому розташуванню електроцитів і будові тіла вона створює спрямоване електричне поле, яке «виштовхує» струм уздовж осі тіла назовні.

Науковці також припускають, що вугор може частково контролювати внутрішній опір і геометрію розряду, зменшуючи струм, який проходить крізь його власні вразливі тканини. Це важливо, адже шкода від електрики залежить не лише від напруги, а й від сили струму та часу його дії.

Окрім атаки та захисту, електрика слугує вуграм ще й інструментом навігації. Оскільки вони живуть у каламутній воді з поганою видимістю, зір там не надто ефективний. За даними дослідження Nature Communications за 2025 рік, слабкі електричні поля допомагають їм «сканувати» навколишній простір навіть у темряві.

Реклама

Новини партнерів