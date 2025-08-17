Ісус чи підробка: нове дослідження Туринської плащаниці здивувало вчених

Туринська плащаниця / © Popular Mechanics

Туринська плащаниця вже понад шість століть викликає суперечки між віруючими та скептиками. Для одних — це священна реліквія, що зберегла відбиток обличчя та тіла Ісуса Христа. Для інших — мистецька підробка, створена у Середньовіччі.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Якщо розглядати Туринську плащаницю як фотонегатив, стає очевидним детальне зображення людини. / © Popular Mechanics

На тканині справді видно силует чоловіка з довгим волоссям і бородою — у стилі, яким із VI століття зображували Христа. Особливо вражає те, що на фотонегативі контур стає чітким, немов фотографія. Саме це десятиліттями підживлювало віру у божественне походження відбитку.

Проте сумніви лунали завжди. Ще в XVI столітті французький теолог Жан Кальвін різко критикував “чудо”, нагадуючи: жодне Євангеліє не згадує про такий знак, а за юдейським звичаєм тіло мало бути обгорнуте кількома пеленами, а не однією.

“Або святий Іоанн — брехун, або ті, хто хвалиться реліквією, обманюють”, — писав Кальвін.

Туринська плащаниця в 3D. / © Popular Mechanics

Сучасні технології дозволили перевірити ці аргументи. Дослідник і 3D-дизайнер з Бразилії Цицеро Мораес відтворив експеримент у програмі з відкритим кодом Blender. Він створив цифрову модель чоловіка віком близько 33 років і наклав на неї тканину, аби перевірити, який відбиток залишиться.

Результат виявився показовим: тривимірне тіло дає спотворене і деформоване зображення, тоді як на плащаниці відбиток виглядає надто рівним і правильним. Це більше схоже не на “чудесний слід”, а на малюнок, можливо створений з допомогою барельєфної скульптури.

Кадри з відео Мораеса, що демонструють розплющування обличчя на тканині, порівнюючи його зі знаменитими масками похоронних Мікен. / © Popular Mechanics

Мораес навіть опублікував відео свого експерименту, щоб кожен міг перевірити сам: достатньо нанести фарбу на обличчя і прикласти до нього тканину чи папір — відбиток вийде плоским, але далеким від “іконописної” чіткості.

Таким чином, загадка Туринської плащаниці залишається відкритою. Для одних вона — доказ віри, для інших — геніальна середньовічна робота. Але завдяки новим дослідженням дискусія лише розгортається з новою силою.