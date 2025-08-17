ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
2 хв

Ісус чи підробка: нове дослідження Туринської плащаниці здивувало вчених

Вчені за допомогою 3D-моделювання перевірили Туринську плащаницю. Результати ставлять під сумнів її божественне походження і відкривають нову версію появи відбитку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Туринська плащаниця

Туринська плащаниця / © Popular Mechanics

Туринська плащаниця вже понад шість століть викликає суперечки між віруючими та скептиками. Для одних — це священна реліквія, що зберегла відбиток обличчя та тіла Ісуса Христа. Для інших — мистецька підробка, створена у Середньовіччі.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Якщо розглядати Туринську плащаницю як фотонегатив, стає очевидним детальне зображення людини. / © Popular Mechanics

Якщо розглядати Туринську плащаницю як фотонегатив, стає очевидним детальне зображення людини. / © Popular Mechanics

На тканині справді видно силует чоловіка з довгим волоссям і бородою — у стилі, яким із VI століття зображували Христа. Особливо вражає те, що на фотонегативі контур стає чітким, немов фотографія. Саме це десятиліттями підживлювало віру у божественне походження відбитку.

Проте сумніви лунали завжди. Ще в XVI столітті французький теолог Жан Кальвін різко критикував “чудо”, нагадуючи: жодне Євангеліє не згадує про такий знак, а за юдейським звичаєм тіло мало бути обгорнуте кількома пеленами, а не однією.

“Або святий Іоанн — брехун, або ті, хто хвалиться реліквією, обманюють”, — писав Кальвін.

Туринська плащаниця в 3D. / © Popular Mechanics

Туринська плащаниця в 3D. / © Popular Mechanics

Сучасні технології дозволили перевірити ці аргументи. Дослідник і 3D-дизайнер з Бразилії Цицеро Мораес відтворив експеримент у програмі з відкритим кодом Blender. Він створив цифрову модель чоловіка віком близько 33 років і наклав на неї тканину, аби перевірити, який відбиток залишиться.

Результат виявився показовим: тривимірне тіло дає спотворене і деформоване зображення, тоді як на плащаниці відбиток виглядає надто рівним і правильним. Це більше схоже не на “чудесний слід”, а на малюнок, можливо створений з допомогою барельєфної скульптури.

Кадри з відео Мораеса, що демонструють розплющування обличчя на тканині, порівнюючи його зі знаменитими масками похоронних Мікен. / © Popular Mechanics

Кадри з відео Мораеса, що демонструють розплющування обличчя на тканині, порівнюючи його зі знаменитими масками похоронних Мікен. / © Popular Mechanics

Мораес навіть опублікував відео свого експерименту, щоб кожен міг перевірити сам: достатньо нанести фарбу на обличчя і прикласти до нього тканину чи папір — відбиток вийде плоским, але далеким від “іконописної” чіткості.

Таким чином, загадка Туринської плащаниці залишається відкритою. Для одних вона — доказ віри, для інших — геніальна середньовічна робота. Але завдяки новим дослідженням дискусія лише розгортається з новою силою.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie