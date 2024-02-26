ІТ-компанія харківського підприємця Слюсарєва увійшла до ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу

Міжнародна профільна асоціація IAOP за підсумками 2023 року опублікувала рейтинг найкращих аутсорсерів світу The 2023 Global Outsourcing 100.

До переліку найкращих потрапила відома американська компанія з українськими інвестиціями Lucid Reality Labs.

За даними «Главкому», ключовим інвестором VR-стартапу – компанії Lucid Reality Labs є харківський підприємець Вадим Слюсарєв.

Lucid Reality Labs була заснована у 2016 році й сьогодні вважається провідною у сфері розробки імерсивних технологій. Мова про створення продуктів віртуальної реальності.

Офіс стартапу розташований у штаті Флорида. Компанія активно залучає українських програмістів та інших ІТ-фахівців до своєї команди.

У 2021 році Lucid Reality Labs отримала відзнаку від European Technology Award в категорії «віртуальна реальність».

За даними «Game is hard», Lucid Reality Labs на разі входить по переліку ключових глобальних виробників ринку віртуальної реальності разом з такими відомими компаніями, як WeeDesign, 4Experience, Exit Reality, Nomtek, The VOID LLC, Apzumi та HTC VIVE.

Рейтинг Global Outsourcing 100 визначає найкращих постачальників послуг і консультантів з усього світу та всієї індустрії аутсорсингу. Асоціація IAOP визначає компанії-лідерів за основними критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди компанії, інноваційність рішень, проєкти корпоративної соціальної відповідальності.

Окрім Lucid Reality Labs до рейтингу потопали ще й такі ІТ-компанії з українським корінням, як Intellias, Infopulse, Eleks, Sigma Software, N-iX, Intetics, Miratech, Svitla Systems, Innovecs та CHI Software.

Харківський підприємець Вадим Слюсарєв став інвестором та співвласником VR-стартапу Lucid Reality Labs після того, як військова російська агресія в Україні зруйнувала його попередній основний бізнес - у сфері duty-free торгівлі.