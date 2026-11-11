Італія розколюється зсередини: вчені виявили прихований процес, пов'язаний із землетрусами

Апенніни

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Під Апеннінськими горами в Італії на глибині близько 30 кілометрів відбувається повільне розшарування земної кори. Глибокі шари порід поступово відокремлюються та опускаються в мантію Землі. Вчені з'ясували, що саме цей прихований процес може пояснювати, чому гірський хребет продовжує рухатися, підніматися та залишатися сейсмічно активним.

Про це йдеться в дослідженні під керівництвом професора структурної геології та тектоніки Флорентійського університету Стефано Тавані, передає Il Messaggero.

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Дослідники встановили, що головну роль у сучасних тектонічних процесах Апеннін може відігравати явище, відоме як деламінація земної кори. Воно полягає у відокремленні її нижньої, щільнішої частини від верхніх шарів.

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Земна кора розходиться

За висновками вчених, під Апеннінами нижня частина земної кори Адріатичної мікроплити поступово відділяється та занурюється в мантію.

Дослідники порівнюють цей процес із розстібанням блискавки: розшарування повільно поширюється із заходу на схід.

За геологічними реконструкціями, процес розпочався приблизно 10 мільйонів років тому, проте став особливо важливим протягом останніх двох мільйонів років.

Раніше утворення Апеннін пояснювали переважно двома чинниками: розширенням басейну Тірренського моря на заході та стисненням земної кори на сході. Однак близько двох мільйонів років тому інтенсивність цих процесів значно знизилася.

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Попри це, гірський хребет продовжив деформуватися, а землетруси не припинилися. Нова модель пояснює, чому тектонічна активність зберігається навіть після уповільнення основних процесів формування гір.

Вчені виявили незвичні рухи земної кори

Щоб дослідити приховані зміни під Апеннінами, науковці проаналізували дані GPS-спостережень за останні 30 років, супутникові радіолокаційні знімки Sentinel за 2019–2023 роки, каталоги землетрусів та геологічні реконструкції.

Виявилося, що різні частини гірського хребта рухаються в протилежних напрямках.

У внутрішній частині Апеннін земна кора розтягується приблизно на 4 мм на рік, тоді як ближче до долини річки По та Адріатичного моря стискається приблизно на 2 мм.

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Вчені називають таку динаміку рухом, схожим на гармошку.

Водночас поверхня землі в одних районах може поступово підніматися, а в інших — опускатися. Це залежить від того, чи відокремилися глибокі шари земної кори, чи продовжують тягнути верхні породи вниз своєю вагою.

Чи означає відкриття загрозу нових землетрусів

Дослідники наголошують, що відкриття допомагає краще зрозуміти причини землетрусів в Італії та розташування активних геологічних розломів.

Однак нова модель не дозволяє передбачити, коли й де станеться наступний землетрус.

Процес розшарування відбувається на глибині десятків кілометрів, тому безпосередньо спостерігати за ним неможливо. Його перебіг вчені відтворюють за допомогою супутникових, геологічних і сейсмічних даних.

У дослідженні також брали участь фахівці Римського університету Сапієнца, університетів Пізи й Палермо та Національного інституту геофізики та вулканології Італії.

Науковці зазначають, що сучасні технології дозволили детальніше дослідити явище, яке вивчають ще від 1970-х років. Отримані результати допоможуть пояснити, чому Апенніни залишаються активною гірською системою, хоча тектонічні сили, що сформували їх, значно ослабли.

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