Італійці знайшли нове "приховане місто" під пірамідами Гізи: що ховається під пісками Єгипту

Піраміди / © pixabay.com/TheDigitalArtist

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Після гучної заяви в березні про відкриття підземних структур під пірамідою Хафра в Гізі, команда італійських дослідників заявила про нове відкриття: аналогічні структури було виявлено й під пірамідою Менкаура. Це, на думку науковців, підтверджує існування величезного, взаємопов’язаного підземного комплексу, який простягається на сотні метрів у глибину.

Про це пише Mail.Online.

«Ми твердо віримо, що структури під пірамідами Хафра і Менкаура є частинами єдиного комплексу. Піраміди можуть бути лише верхівкою гігантського підземного айсберга», — заявив співавтор дослідження Філіппо Біонді з Університету Стратклайда (Шотландія).

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За допомогою геотомографічного аналізу команда виявила стовпоподібні структури, які мають схожі геометричні характеристики в обох пірамідах. «Є 90% імовірність того, що ці підземні системи пов’язані», — додав Біонді.

Однак відомий єгиптолог д-р Захі Хавас назвав дослідження «повною нісенітницею», стверджуючи, що сучасна радарна технологія не дозволяє бачити об’єкти на глибині понад 600 метрів.

Команда італійців не зважає на критику й продовжує роботу. Біонді припускає, що підземна структура могла бути створена понад 38 тисяч років тому доісторичною цивілізацією, знищеною глобальним катаклізмом — можливо, через падіння комети.

Цю гіпотезу підтримує й американський геолог Джеймс Кеннетт, який вказує на можливі сліди катастрофи близько 12 800 років тому. Він зазначає, що затоплення Нілу чи навіть Середземного моря могли знищити стародавні поселення, зокрема й у регіоні Гізи.

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Дослідник доісторичних культур Ендрю Коллінз вважає, що згадки в міфології стародавнього Єгипту — зокрема у храмах Едфу — описують саме цю загиблу цивілізацію, яку стародавні називали «Старшими» або «островом створення».

Попри скептицизм офіційної науки, відкриття італійців набуло світового розголосу. Їхні дані вже привернули увагу таких інфлюенсерів, як Джо Роган, і можуть кардинально змінити наше розуміння історії людства.

Нагадаємо, раніше ми писали, дослідники виявили незвичні мікроскопічні ямки на зубах людей, які жили понад два мільйони років тому — і це може змінити уявлення про еволюцію.