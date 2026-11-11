ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Юпітер і Марс зійдуться на небі — чи побачать українці унікальне явище

Планети можна буде побачити поруч у сузір’ї Лева неозброєним оком, а за допомогою бінокля — одночасно роздивитися обидві.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Марс

Марс / © Associated Press

16 листопада Юпітер і Марс зійдуть над східним горизонтом близько опівночі та підійматимуться вище упродовж ночі, а найкращі умови для спостереження настануть у передранкові години. Вони перебуватимуть в сузір’ї Лева.

Про це повідомляє Space.com.

Максимальне зближення планет очікується близько четвертої ранку 16 листопада за київським часом. У цей час вони перебуватимуть нижче лінії горизонту, але вже через кілька годин — близько опівночі за місцевим часом — можна буде побачити, як вони сходять над східним горизонтом.

Марс і Юпітер опиняться достатньо близько один до одного, щоб потрапити в поле зору бінокля з 10-кратним збільшенням і діаметром об’єктивів 50 мм.

Знаменита Велика червона пляма Юпітера з’явиться в полі зору спостерігачів із Землі, її можна буде розгледіти в аматорський телескоп.

Після нинішнього зближення планети почнуть віддалятися одна від одної.

Наступного разу настільки близько на земному небі ці планети опиняться у липні 2029 року (в сузір’ї Діви).

Нагадаємо, науковці з’ясували, що деякі земні мікроорганізми здатні не лише виживати, а й розмножуватися в умовах, наближених до тих, що існують під поверхнею Марса. Це відкриття може змінити уявлення про те, де саме варто шукати позаземне життя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie