Марс / © Associated Press

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16 листопада Юпітер і Марс зійдуть над східним горизонтом близько опівночі та підійматимуться вище упродовж ночі, а найкращі умови для спостереження настануть у передранкові години. Вони перебуватимуть в сузір’ї Лева.

Про це повідомляє Space.com.

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Максимальне зближення планет очікується близько четвертої ранку 16 листопада за київським часом. У цей час вони перебуватимуть нижче лінії горизонту, але вже через кілька годин — близько опівночі за місцевим часом — можна буде побачити, як вони сходять над східним горизонтом.

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Марс і Юпітер опиняться достатньо близько один до одного, щоб потрапити в поле зору бінокля з 10-кратним збільшенням і діаметром об’єктивів 50 мм.

Знаменита Велика червона пляма Юпітера з’явиться в полі зору спостерігачів із Землі, її можна буде розгледіти в аматорський телескоп.

Після нинішнього зближення планети почнуть віддалятися одна від одної.

Наступного разу настільки близько на земному небі ці планети опиняться у липні 2029 року (в сузір’ї Діви).

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Нагадаємо, науковці з’ясували, що деякі земні мікроорганізми здатні не лише виживати, а й розмножуватися в умовах, наближених до тих, що існують під поверхнею Марса. Це відкриття може змінити уявлення про те, де саме варто шукати позаземне життя.

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