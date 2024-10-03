Із золотом, сріблом та смарагдами на мільярди доларів: в Гаазі судяться за найбільший скарб в історії

В Колумбії кажуть, що хочуть підняти залишки судна та помістити їх до музею.

Понад 300 років тому поблизу берегів Колумбії був випадково потоплений іспанський галеон "Сан-Хосе", який перевозив золото, срібло та смарагди на мільярди доларів. Минуло багато років, як виявили затонулий корабель, проте досі тривають дебати про те, кому належить цей скарб і що робити з уламками затонулого судна.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

На скарб судна "Сан-Хосе" претендують колумбійська та іспанська влада, а також американська рятувальна компанія і представники корінного населення Південної Америки. Судовий розгляд триває у Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Фото: Colombian government

Чому тривають суперечки щодо потопленого 300 років тому "Сан-Хосе"

Мисливці за скарбами вказують на комерційну вартість вантажу, що може сягати 18 млрд доларів. Проте археологи заявляють, що уламки судна – і тисячі подібних до них, розкиданих по всьому світу – слід залишити там, де вони є зараз.

Морські історики нагадують нам, що "Сан-Хосе" – це кладовище, і його слід поважати, адже коли корабель затонув, загинули близько 600 людей.

"Я не бачу легкого виходу з цього", – каже фахівчиня Карла Ран Філліпс.

За її словами, іспанська держава, колумбійський уряд, різні групи корінного населення, шукачі скарбів можуть дійти згоди.

Як затонув "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" затонув 1708 року, коли йшов з території сучасної Панами до портового міста Картахена в Колумбії. Звідти він мав перетнути Атлантику до Іспанії, але іспанці у той час воювали з англійцями, і британський корабель перехопив його.

Британці хотіли захопити корабель і його скарби, але помилково випустили гарматне ядро ​​в порохові запаси "Сан-Хосе". Корабель вибухнув і затонув за лічені хвилини.

Уламки пролежали на морському дні до 1980-х, коли рятувальна компанія Glocca Mora (США) заявила, що знайшла їх. Вона намагалася переконати колумбійців піти на партнерство, щоб зібрати скарби та розділити доходи, але обидві сторони не змогли домовитися про те, хто яку частку має отримати, і загрузли у судовій тяганині.

Хоча "Сан-Хосе" часто називають "Святим Граалем" затонулих кораблів, за даними ООН, це лише одне з приблизно трьох мільйонів суден на дні нашого океану.

Нагадаємо, українські історики виявили затонуле 18-метрове судно-драгу у Дніпрі. Корабель використовували для днопоглиблювальних робіт. Судно датується початком XX століття.

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