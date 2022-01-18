Ізраїльські вчені заявили, що четвертого COVID-щеплення недостатньо для захисту від "Омікрона"

Ізраїльські вчені заявили, що четвертого COVID-щеплення недостатньо для захисту від "Омікрона"

Після четвертого COVID-щеплення рівень антитіл збільшився, однак недостатньо, щоб запобігти зараженню "Омікроном".

Четверта доза вакцини Pfizer або Moderna не забезпечує рівня антитіл, достатнього для захисту від зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон".

Про це свідчать попередні результати дослідження Медичного центру Шиба, пише в понеділок, 17 січня, The Jerusalem Post.

Зазначається, що минулого місяця експерти ввели четверте щеплення 274 медпрацівникам, 154 з яких отримали вакцину від Pfizer-BioNtech, а ще 120 - від Moderna. Усі вони були ревакциновані щонайменше за чотири місяці до участі у випробуванні.

"Через два тижні після введення четвертої вакцини ми бачимо хороше зростання антитіл, вище, ніж після третьої дози, але недостатньо високе проти "Омікрона", - пояснила провідна дослідниця Гілі Регев-Йочай.

За її словами, через тиждень після уколу рівень антитіл, як і після третього щеплення, збільшився в п'ять разів. Це виявилося гарним результатом, однак нижчим, ніж сподівалися науковці.

"Це не те, чого ви очікуєте від бустера", - підкреслила вона, додавши, що хоча ще через тиждень рівень антитіл продовжив збільшуватися, цього "виявилося недостатньо проти зараження "Омікроном".

"Люди заражаються, можливо, у дещо менших кількостях порівняно з людьми у контрольній групі, але не значно меншою мірою, - вказала дослідниця. - Ми виявили, що рівень антитіл, необхідних для захисту від "Омікрона", ймовірно, занадто високий для цієї вакцини, навіть якщо це хороша вакцина".

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Гілі Регев-Йочай відмовилася уточнити кількість інфікувань або показники антитіл, заявивши, що це буде зроблено на пізнішому етапі після додаткових досліджень. Вона також висловила підтримку рішенню Ізраїлю надати четверту вакцину особам старше 60 років та з груп ризику.

"Я думаю, що рішення про дозвіл четвертої вакцини для вразливих груп населення, ймовірно, правильне, - висловилася експертка. - Вона може запропонувати деякі переваги, хоча, ймовірно, недостатні, щоб підтримати ідею запропонувати її всьому населенню".

Дослідниця додала, що робити висновки щодо здадтності четвертого бустера запобігати серйозним симптомам коронавірусної інфекції наразі зарано.

За два тижні четверте COVID-щеплення в Ізраїлі зробили понад 550 тисяч людей від 60 років.

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