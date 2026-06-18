ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
3 хв

Каліфорнія може зіткнутися з великим землетрусом: вчені зафіксували найтривожніший момент за останні 1000 років

Дослідники зі США та Європи заявили, що кілька ділянок розломів у Південній Каліфорнії перебувають у критичному стані.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Розлом Сан-Андреас

Розлом Сан-Андреас / © Фото з відкритих джерел

Небезпечні розломи в Каліфорнії перебувають під найвищим тектонічним тиском за останні 1000 років.

Про це попереджають дослідники зі США та Європи, які створили нову комп’ютерну модель для оцінки напруги в регіоні, передає Science Alert.

Йдеться про розлом Сан-Андреас і розташований поруч розлом Сан-Хасинто. Вони сходяться в районі Кахонського перевалу на північний схід від Лос-Анджелеса. Саме ці дві системи відповідають приблизно за 90% тектонічних зсувів між Північноамериканською та Тихоокеанською плитами в Південній Каліфорнії.

За словами провідної авторки дослідження, геофізикині Бернського університету Ліліан Буркхард, рівень напруги на кількох ділянках розломів зараз є надзвичайно високим.

Моделювана система розломів у Південній Каліфорнії. / © Science Alert

Моделювана система розломів у Південній Каліфорнії. / © Science Alert

“Наші результати показують, що рівні напруження на кількох ділянках розломів нині перебувають на рівні або перевищують найвищі значення, які спостерігалися за останнє тисячоліття”, — сказала вона.

Буркхард наголосила, що підвищений тиск не означає неминучого землетрусу найближчим часом. Водночас ситуація викликає занепокоєння, адже з моменту останнього великого розриву минуло понад 160 років.

“Зараз, коли напруження в регіоні перебуває на історично високому рівні, а з часу останнього великого розриву минуло понад 160 років, система перебуває у критичному стані”, — пояснила дослідниця.

За оцінками вчених, тектонічна напруга сягає 2,8 МПа на ділянці Мохаве-Саут і 3,6 МПа на ділянці Сан-Хасинто-Бернардіно. У разі сильного землетрусу під загрозою можуть опинитися густонаселені райони Південної Каліфорнії, зокрема округи Лос-Анджелес, Вентура, Ориндж і Сан-Дієго, а також агломерація Палм-Спрінгс — Індіо та район Тіхуани.

Особливу увагу дослідники звертають на Кахонський перевал, де проходять автомагістралі, залізниці та енергетичні коридори, які обслуговують значну частину агломерації Лос-Анджелеса. Науковці називають цю ділянку своєрідними “воротами землетрусу”.

Якщо під час розриву ці “ворота” залишаються закритими, землетрус обмежується однією системою розломів. Якщо ж вони “відкриваються”, розрив може зачепити обидві системи, що здатне спричинити масштабніший і складніший землетрус.

“Це не передбачення того, коли станеться землетрус”, — наголосила Буркхард.

Водночас, за її словами, такі дослідження допомагають краще оцінювати ризики для мільйонів людей, планувати інфраструктуру та готуватися до надзвичайних ситуацій.

Для моделювання вчені використали дані про землетруси в регіоні за останні 1000 років. Над дослідженням працювали фахівці з Університету Північної Аризони, Бернського університету, Геологічної служби США та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Дослідники визнають, що комп’ютерні моделі не можуть повністю відтворити реальність. Однак вони дозволяють краще зрозуміти можливі сценарії та підготуватися до них.

“Можна сказати, що система перебуває у критичному стані, а фізично обґрунтовані моделі, подібні до цієї, дають нам чіткіше уявлення про діапазон сценаріїв, до яких ми маємо бути готові”, — підсумувала Буркхард.

Нагадаємо, під багатокілометровим шаром льоду в Східній Антарктиді науковці виявили масштабну геологічну структуру, яка досі залишалася прихованою. Вона охоплює десятки підльодовикових басейнів і, за припущеннями дослідників, може бути пов’язана з процесами, що відбувалися ще до розпаду суперконтиненту Гондвана.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie