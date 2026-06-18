Каліфорнія може зіткнутися з великим землетрусом: вчені зафіксували найтривожніший момент за останні 1000 років

Розлом Сан-Андреас / © Фото з відкритих джерел

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Небезпечні розломи в Каліфорнії перебувають під найвищим тектонічним тиском за останні 1000 років.

Про це попереджають дослідники зі США та Європи, які створили нову комп’ютерну модель для оцінки напруги в регіоні, передає Science Alert.

Йдеться про розлом Сан-Андреас і розташований поруч розлом Сан-Хасинто. Вони сходяться в районі Кахонського перевалу на північний схід від Лос-Анджелеса. Саме ці дві системи відповідають приблизно за 90% тектонічних зсувів між Північноамериканською та Тихоокеанською плитами в Південній Каліфорнії.

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За словами провідної авторки дослідження, геофізикині Бернського університету Ліліан Буркхард, рівень напруги на кількох ділянках розломів зараз є надзвичайно високим.

Моделювана система розломів у Південній Каліфорнії. / © Science Alert

“Наші результати показують, що рівні напруження на кількох ділянках розломів нині перебувають на рівні або перевищують найвищі значення, які спостерігалися за останнє тисячоліття”, — сказала вона.

Буркхард наголосила, що підвищений тиск не означає неминучого землетрусу найближчим часом. Водночас ситуація викликає занепокоєння, адже з моменту останнього великого розриву минуло понад 160 років.

“Зараз, коли напруження в регіоні перебуває на історично високому рівні, а з часу останнього великого розриву минуло понад 160 років, система перебуває у критичному стані”, — пояснила дослідниця.

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За оцінками вчених, тектонічна напруга сягає 2,8 МПа на ділянці Мохаве-Саут і 3,6 МПа на ділянці Сан-Хасинто-Бернардіно. У разі сильного землетрусу під загрозою можуть опинитися густонаселені райони Південної Каліфорнії, зокрема округи Лос-Анджелес, Вентура, Ориндж і Сан-Дієго, а також агломерація Палм-Спрінгс — Індіо та район Тіхуани.

Особливу увагу дослідники звертають на Кахонський перевал, де проходять автомагістралі, залізниці та енергетичні коридори, які обслуговують значну частину агломерації Лос-Анджелеса. Науковці називають цю ділянку своєрідними “воротами землетрусу”.

Якщо під час розриву ці “ворота” залишаються закритими, землетрус обмежується однією системою розломів. Якщо ж вони “відкриваються”, розрив може зачепити обидві системи, що здатне спричинити масштабніший і складніший землетрус.

“Це не передбачення того, коли станеться землетрус”, — наголосила Буркхард.

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Водночас, за її словами, такі дослідження допомагають краще оцінювати ризики для мільйонів людей, планувати інфраструктуру та готуватися до надзвичайних ситуацій.

Для моделювання вчені використали дані про землетруси в регіоні за останні 1000 років. Над дослідженням працювали фахівці з Університету Північної Аризони, Бернського університету, Геологічної служби США та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Дослідники визнають, що комп’ютерні моделі не можуть повністю відтворити реальність. Однак вони дозволяють краще зрозуміти можливі сценарії та підготуватися до них.

“Можна сказати, що система перебуває у критичному стані, а фізично обґрунтовані моделі, подібні до цієї, дають нам чіткіше уявлення про діапазон сценаріїв, до яких ми маємо бути готові”, — підсумувала Буркхард.

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Нагадаємо, під багатокілометровим шаром льоду в Східній Антарктиді науковці виявили масштабну геологічну структуру, яка досі залишалася прихованою. Вона охоплює десятки підльодовикових басейнів і, за припущеннями дослідників, може бути пов’язана з процесами, що відбувалися ще до розпаду суперконтиненту Гондвана.

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