Камера, екран і батарея вже не головне: на що насправді варто дивитися під час вибору смартфона

Як вибрати смартфон

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Виробники смартфонів роками привчали покупців порівнювати пристрої за кількома основними характеристиками — якістю камер, яскравістю дисплея, потужністю процесора та часом автономної роботи. Саме ці параметри найчастіше опиняються в центрі презентацій нових моделей.

Проте сучасні флагманські смартфони настільки вирівнялися за базовими можливостями, що різниця між ними дедалі частіше проявляється зовсім в інших деталях. Якісні динаміки, приємна вібрація, матеріали корпусу або навіть наявність інфрачервоного порту можуть впливати на щоденний досвід сильніше, ніж чергове покращення камери, стверджують експерти.

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На що звертати увагу під час вибору смартфона

Якість збірки смартфона важливіша за назву матеріалу

Титан, алюміній і скло часто використовують як ознаку преміальності смартфона, однак сам матеріал ще не свідчить про якість пристрою. Важливіше, наскільки добре підігнані деталі корпусу, як оброблена рамка та чи немає люфтів. У складаних моделях окрему увагу варто звернути на шарнір, він має працювати плавно та надійно фіксувати смартфон у потрібному положенні.

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Важливе й покриття корпусу. На глянцевій поверхні швидко залишаються відбитки пальців, а гладке скло може бути слизьким. Матове покриття зазвичай менш марке і практичніше у щоденному користуванні.

Тому титан не обов’язково робить смартфон кращим за модель з алюмінієвою рамкою. Якість збірки залежить не від одного матеріалу, а від того, наскільки вдало виробник реалізував усю конструкцію.

Захист від води не завжди означає захист від пилу

Під час вибору смартфона варто звернути увагу на IP-рейтинг — він вказує на рівень захисту пристрою від пилу та води. Особливо уважно цей параметр варто перевіряти у складаних моделей. Через шарніри та рухомі деталі забезпечити їхню герметичність складніше, ніж у смартфонів зі звичайним моноблочним корпусом.

При цьому захист від води та пилу — не одне й те саме. Пристрій може добре переносити контакт із водою, але залишатися вразливим до дрібних частинок, здатних потрапити всередину механізму. Тому під час перевірки IP-рейтингу важливо дивитися не лише на сам факт його наявності, а й на конкретний рівень захисту.

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Хороші динаміки — це не просто висока гучність

Вбудовані динаміки використовуються частіше, ніж може здаватися, під час перегляду відео, прослуховування голосових повідомлень, відеодзвінків, ігор або музики без навушників. Оцінювати їх лише за максимальною гучністю неправильно. Значення мають чистота голосів, баланс низьких і високих частот, стереоефект та відсутність спотворень.

Різниця особливо добре помітна під час перегляду фільмів і серіалів. Один смартфон може передавати діалоги чітко навіть на помірній гучності, тоді як на іншому доведеться постійно прислухатися. На жаль, виробники майже не дають характеристик, за якими можна було б об’єктивно порівняти якість звуку. Тут значно кориснішими будуть тести та особиста перевірка.

Вібромотор впливає на відчуття від інтерфейсу

Тактильний відгук — ще один параметр, який практично неможливо оцінити за специфікаціями.

Смартфон вібрує не тільки під час дзвінків. Короткі імпульси можуть супроводжувати набір тексту, жести, перемикання налаштувань та інші дії в системі. У якісно налаштованому пристрої вібрація коротка й точна. Якщо вібромотор дешевий або погано відкалібрований, відгук стає розмитим і може навіть створювати неприємне деренчання.

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Перевірити це нескладно, достатньо набрати кілька речень на клавіатурі, скористатися жестами та пройтися меню. За кілька хвилин різниця між хорошою і посередньою реалізацією стає очевидною.

ІЧ-порт може виявитися кориснішим за модні функції

Деякі виробники продовжують оснащувати Android-смартфони інфрачервоним портом. Він дозволяє використовувати телефон як пульт дистанційного керування для телевізора, кондиціонера та іншої сумісної техніки.

На тлі функцій штучного інтелекту така можливість здається застарілою, проте в побуті вона може бути дуже практичною. Якщо пульт загубився або лежить в іншій кімнаті, смартфон здатний його замінити.

Це хороший приклад того, чому під час вибору пристрою не варто орієнтуватися лише на найбільш розрекламовані нововведення. Невелика функція, якою людина користується регулярно, може бути ціннішою за можливість, яку вона відкриє один раз після покупки.

Стилус має особливий сенс у складаних смартфонах

Підтримка стилуса потрібна далеко не всім, але вона набуває іншого значення у пристроях із великими складаними дисплеями.

Розгорнутий смартфон за розмірами наближається до невеликого планшета, тому на ньому зручніше робити рукописні нотатки, працювати з документами, малювати або позначати потрібні фрагменти на екрані.

Проблема полягає в тому, що великий дисплей сам по собі не гарантує підтримки пера. Тому тим, хто планує використовувати складаний смартфон для роботи або навчання, цей параметр краще перевірити заздалегідь.

Таблиця характеристик не показує всього

Камери, дисплей, продуктивність та автономність залишаються важливими, особливо коли йдеться про смартфони різних цінових категорій. Але серед близьких за класом моделей сухі цифри вже не завжди допомагають визначити, яка з них буде зручнішою.

Частину недоліків можна виявити лише під час реального використання. Тому перед дорогою покупкою корисно не обмежуватися сторінкою виробника, варто подивитися незалежні огляди, звернути увагу на довгострокові тести, а за можливості — самостійно потримати пристрій у руках.

Так можна оцінити те, чого немає в рекламних таблицях, і зрозуміти, чи справді конкретний смартфон підходить саме вам.

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