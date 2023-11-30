Камера зробила фото Землі, якою ми її ще не бачили

Захопливі фото Землі були зроблені першою камерою надвисокої роздільної здатності на орбіті нашої планети.

Про це пише Daily Mail.

Фото було зроблено за допомогою 360-градусного виміру, запущеного в космос приватною китайською компанією.

За словами авторів камери нового покоління, ці космічні зображення стануть лише початком. Виробники зазначають, що найближчим часом також планують зробити такі ж чіткі зображення зірок і Чумацького шляху.

Фото: Insta360

Під час експериментів вчені протестували камеру в термовакуумній камері. Спочатку вони помітили, що системи виходять з ладу за дуже низьких температур, а клей, що герметизує Х2, може постраждати від радіації. Крім того, вчені зіткнулися з тим, що вакуумне середовище може призвести до втрати тиску в об'єктиві, а це погіршує роздільну здатність і якість фото. Утім, з часом учені змогли позбутися цих недоліків.

Розробники зазначають, що їхні камери Х2 здійснюють повне коло навколо нашої планети за 90 хвилин і запрограмовані на роботу впродовж двох років, після чого вони автоматично залишать земну орбіту і згорять у космосі.

Нагадаємо, дослідники з Китаю почали копати у землі яму глибиною понад 10 000 метрів. Вчені вважають, що пройшовши десяток шарів гірських порід, їм вдасться дістатися до порід крейдяного періоду — відомий як крейдяна система, вік якого налічує близько 145 мільйонів років.

Раніше науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів. Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним. Проте тепер геофізики припускають, що все набагато складніше.

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