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Камера зробила фото Землі, якою ми її ще не бачили

Камера зробила фото Землі, якою ми її ще не бачили

Захоплюючі фото Землі / Фото: Associated Press

Перша камера надвисокої роздільної здатності зробила вражаючі кадри з орбіти.

Захопливі фото Землі були зроблені першою камерою надвисокої роздільної здатності на орбіті нашої планети. 

Про це пише Daily Mail.

Фото було зроблено за допомогою 360-градусного виміру, запущеного в космос приватною китайською компанією.

За словами авторів камери нового покоління, ці космічні зображення стануть лише початком. Виробники зазначають, що найближчим часом також планують зробити такі ж чіткі зображення зірок і Чумацького шляху.

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Фото: Insta360

Під час експериментів вчені протестували камеру в термовакуумній камері. Спочатку вони помітили, що системи виходять з ладу за дуже низьких температур, а клей, що герметизує Х2, може постраждати від радіації. Крім того, вчені зіткнулися з тим, що вакуумне середовище може призвести до втрати тиску в об'єктиві, а це погіршує роздільну здатність і якість фото. Утім, з часом учені змогли позбутися цих недоліків.

Розробники зазначають, що їхні камери Х2 здійснюють повне коло навколо нашої планети за 90 хвилин і запрограмовані на роботу впродовж двох років, після чого вони автоматично залишать земну орбіту і згорять у космосі.

Нагадаємо, дослідники з Китаю почали копати у землі яму глибиною понад 10 000 метрів. Вчені вважають, що пройшовши десяток шарів гірських порід, їм вдасться дістатися до порід крейдяного періоду — відомий як крейдяна система, вік якого налічує близько 145 мільйонів років.

Раніше науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів. Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним. Проте тепер геофізики припускають, що все набагато складніше.

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