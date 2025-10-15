Кам’яне обличчя неоліту: археологи знайшли портрет, старший за піраміди та Стоунгендж

На обеліску віком 12 тисяч років знайшли найдавніше в історії обличчя / Джерело: Міністерство культури та туризму Туреччини

Археологи в Туреччині зробили надзвичайну знахідку на місці розкопок Карахан-Тепе, виявивши велике різьблене людське обличчя, що дивиться просто на них. Це обличчя було вирізьблено на Т-подібному обеліску віком 12 000 років. Артефакт епохи неоліту, може бути найдавнішим відомим «автопортретом» у світі та проливає світло на самосвідомість доісторичних людей.

Про це пише IFL Science з посиланням на Міністерство культури та туризму Туреччини.

Вік знахідки робить її старшою за піраміди Гізи, яким близько 4500 років, та Стоунгендж, збудований приблизно 5000 років тому.

«Старший брат» Гьобеклі-Тепе та світанок землеробства

Руїни Карахан-Тепе, розташовані на південному сході Туреччини, поблизу кордону із Сирією, відомі своїми рядами кам’яних стовпів, різьблених фігурами тварин і людей. Ця територія віком 12 тисяч років не лише є однією з найвидатніших археологічних пам’яток, але й передує своєму знаменитішому «молодшому брату», комплексу Гьобеклі-Тепе, на кілька століть, про що свідчить датування близько 10 000 року до нашої ери.

Існування таких складних мегалітичних споруд у період початку неоліту ставить під сумнів попередні уявлення про розвиток людства. Тривалий час вважалося, що настільки масштабне будівництво стало можливим лише після того, як суспільство освоїло сільське господарство і перейшло до осілого способу життя, але ці руїни знаходяться на самому краю цього історичного переходу.

Риси обличчя на обеліску та самосвідомість

Знайдене кам’яне обличчя стало першою людською головою, яку виявили різьбленою саме на Т-подібному обеліску Карахан-Тепе, хоча раніше там уже знаходили інші скульптури людей і тварин. Виконання має високу технічну майстерність: на ньому чітко видно гострі риси, високий лоб, глибокі очні западини та тупий ніс.

Таке детальне тривимірне зображення свідчить про те, що люди, які створили це місце, мали певне почуття самовираження та глибоко усвідомлювали силу художнього відображення своєї реальності.

«Під час розкопок, проведених у рамках нашого проєкту „Кам’яні пагорби“, вперше було знайдено Т-подібний обеліск із зображенням людського обличчя. Цей артефакт, знайдений у Карахан-Тепе, проливає світло на історію людства як перший приклад того, як неолітична людина вирізьблює себе на Т-подібній колоні», — заявив Мехмет Нурі Ерсой, міністр культури та туризму Туреччини.

Нагадаємо, після тисячоліть загадок археологи нарешті пояснили, як будували піраміди в Єгипті. Дослідження піраміди Джосера показало, що стародавні єгиптяни могли використовувати гідравлічну систему для підняття кам’яних блоків.