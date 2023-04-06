Камінь, що містить агат, виявився яйцем динозавра, якому 60 млн років

1883 року колекція мінералів Музею природознавства поповнилася каменем близько 15 см в діаметрі. Його форма була майже повністю сферична, а проте в іншому він залишався доволі непомітним.

Про це пише IFLScience.

Відтінки світло-рожевого та білого кольорів всередині одного разу привернули увагу Робіна Гансена, одного з кураторів мінералів у музеї, який допоміг підготувати зразок. Його відібрали для виставки 2018 року.

"Коли я оглядав виставку, один продавець показав мені агатове яйце динозавра, яке мало форму кулі, тонку шкаралупу і темний агат посередині, — сказав Гансен. — Це був момент, коли я подумав: "Зачекайте хвилинку, воно дуже схоже на те, яке ми щойно виставили в музеї".

Опісля мінерал детальніше вивчили фахівці музею, які вивчають динозаврів. Дослідники зійшлися на тому, щоб провести комп'ютерну томографію зразка і глянути, що воно може про себе розповісти.

Мінерал, а точніше яйце динозавра, виявили в Індії. Своїми розміром, формою і особливостями поверхні він схожий на інші приклади яєць титанозавра з Китаю та Аргентини.

Вважається, що яйце датується 60 мільйонами років тому, коли титанозаври були найпоширенішими динозаврами, що жили в Індії. Відомо, що ці тварини відкладали 30-40 яєць.

Нагадаємо, канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли висновків, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн.

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