Вчені дослідили камінь, що пробив дах будинку: що це було

Фрагменти метеорита Макдоно, названого на честь поштового індексу, в якому він упав. (Ендрю Девіс Такер) / © sciencealert

Шматок метеорита, що пробив дах будинку в Атланті, виявився старшим за саму Землю. За словами планетарного геолога Скотта Гарріса, метеорит Макдоноу сформувався близько 4,56 мільярда років тому, тоді як вік нашої планети оцінюється в 4,5 мільярда років. Це означає, що космічний камінь існував на кілька сотень мільйонів років довше.

Про це пише Science Alert.

Метеорит увійшов в атмосферу Землі 26 червня 2025 року, вибухнувши яскравою вогняною кулею, і пробив дах заміського будинку, залишивши вм’ятину на підлозі. Гарріс і його колеги дослідили 23 грами зразка і визначили, що це звичайний хондрит L-типу.

Вм’ятина, яку залишив метеорит Макдоноу на підлозі будинку, в який він впав. (Надіслано до UGA) / © sciencealert

За словами науковця, цей тип породи утворився мільярди років тому і є фрагментом набагато більшого астероїда, який розпався близько 470 мільйонів років тому. Ймовірно, його уламки потрапили на орбіту, що перетинається із Землею.

Фрагмент метеорита залишиться в Університеті Джорджії для подальшого вивчення. Це може допомогти вченим отримати нові дані про умови в ранній Сонячній системі до формування планет.

