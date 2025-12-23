ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Канабіс проти раку: вчені зафіксували зупинку росту пухлин

Канабідіол і тетрагідроканабінол зупинили поділ клітин раку яєчників і викликали їх самознищення, не пошкодивши здорові клітини — результати дослідження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Канабіс

Канабіс / © pixabay.com

Активні речовини канабісу — канабідіол (CBD) та тетрагідроканабінол (ТГК) — здатні пригнічувати ріст клітин раку яєчників і запускати їх самознищення, не завдаючи шкоди здоровим клітинам.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Pharmacology.

Вчені з Таїланду та Китаю з’ясували, що поєднання CBD і ТГК ефективно діє навіть на ракові клітини, стійкі до традиційної терапії. Це відкриває перспективи створення менш токсичних препаратів для лікування одного з найбільш смертоносних онкологічних захворювань у жінок.

Чому дослідники звернулися до канабісу

Канабіс давно застосовують у паліативній медицині — для зменшення болю, нудоти, втрати апетиту та психологічного напруження у пацієнтів з онкологією. Водночас раніше його вживання пов’язували й з певними ризиками, зокрема через куріння.

Однак окремі наукові роботи вже вказували, що активні сполуки канабісу можуть безпосередньо впливати на ракові клітини. CBD і ТГК активують канабіноїдні рецептори та здатні втручатися в клітинний цикл, що й стало підставою для детальнішого вивчення їхніх протиракових властивостей.

Що показали експерименти

Дослідники тестували канабідіол, тетрагідроканабінол і їхню комбінацію на трьох типах клітин:

  • звичайних клітинах раку яєчників;

  • клітинах, стійких до протиракових препаратів;

  • здорових клітинах епітелію яєчників.

Окремо CBD і ТГК уповільнювали поділ ракових клітин, зменшуючи кількість і розмір колоній. Найбільший ефект показала саме комбінація двох сполук — вона не лише зупиняла клітинний цикл, а й запускала апоптоз, тобто запрограмовану загибель ракових клітин. Водночас здорові клітини залишалися неушкодженими.

Вчені встановили, що суміш CBD і ТГК впливає на сигнальні шляхи PI3K, AKT і mTOR, які відіграють ключову роль у виживанні та розмноженні ракових клітин.

Чи можуть ці сполуки стати ліками

Окрему увагу науковці звернули на те, що канабіноїди можуть перешкоджати поширенню ракових клітин. У перспективі це означає можливість зменшення ризику метастазів і рецидивів, які часто виникають при раку яєчників.

Втім, до практичного застосування ще далеко. Попереду — доклінічні випробування на тваринах, оцінка безпеки для всього організму та розробка способу доставки препаратів без побічних ефектів, характерних для вживання канабісу.

Науковці наголошують: результати є багатообіцяльними, але потребують подальших досліджень перед використанням у клінічній практиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie