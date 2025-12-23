- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 2 хв
Канабіс проти раку: вчені зафіксували зупинку росту пухлин
Канабідіол і тетрагідроканабінол зупинили поділ клітин раку яєчників і викликали їх самознищення, не пошкодивши здорові клітини — результати дослідження.
Активні речовини канабісу — канабідіол (CBD) та тетрагідроканабінол (ТГК) — здатні пригнічувати ріст клітин раку яєчників і запускати їх самознищення, не завдаючи шкоди здоровим клітинам.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Pharmacology.
Вчені з Таїланду та Китаю з’ясували, що поєднання CBD і ТГК ефективно діє навіть на ракові клітини, стійкі до традиційної терапії. Це відкриває перспективи створення менш токсичних препаратів для лікування одного з найбільш смертоносних онкологічних захворювань у жінок.
Чому дослідники звернулися до канабісу
Канабіс давно застосовують у паліативній медицині — для зменшення болю, нудоти, втрати апетиту та психологічного напруження у пацієнтів з онкологією. Водночас раніше його вживання пов’язували й з певними ризиками, зокрема через куріння.
Однак окремі наукові роботи вже вказували, що активні сполуки канабісу можуть безпосередньо впливати на ракові клітини. CBD і ТГК активують канабіноїдні рецептори та здатні втручатися в клітинний цикл, що й стало підставою для детальнішого вивчення їхніх протиракових властивостей.
Що показали експерименти
Дослідники тестували канабідіол, тетрагідроканабінол і їхню комбінацію на трьох типах клітин:
звичайних клітинах раку яєчників;
клітинах, стійких до протиракових препаратів;
здорових клітинах епітелію яєчників.
Окремо CBD і ТГК уповільнювали поділ ракових клітин, зменшуючи кількість і розмір колоній. Найбільший ефект показала саме комбінація двох сполук — вона не лише зупиняла клітинний цикл, а й запускала апоптоз, тобто запрограмовану загибель ракових клітин. Водночас здорові клітини залишалися неушкодженими.
Вчені встановили, що суміш CBD і ТГК впливає на сигнальні шляхи PI3K, AKT і mTOR, які відіграють ключову роль у виживанні та розмноженні ракових клітин.
Чи можуть ці сполуки стати ліками
Окрему увагу науковці звернули на те, що канабіноїди можуть перешкоджати поширенню ракових клітин. У перспективі це означає можливість зменшення ризику метастазів і рецидивів, які часто виникають при раку яєчників.
Втім, до практичного застосування ще далеко. Попереду — доклінічні випробування на тваринах, оцінка безпеки для всього організму та розробка способу доставки препаратів без побічних ефектів, характерних для вживання канабісу.
Науковці наголошують: результати є багатообіцяльними, але потребують подальших досліджень перед використанням у клінічній практиці.