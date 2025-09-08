Капсула часу віком 5000 років: вчені знайшли ідеально збережені артефакти кам’яної доби (фото) / © dailymail.co.uk

Реклама

Археологи у Швеції виявили рідкісні доісторичні скарби, що чудово зберігалися в болоті понад 5000 років. Ця «капсула часу», знайдена поблизу Ярни, містить дерев’яні споруди, які, на думку експертів, використовувалися мисливцями-збирачами для переправлення через озеро.

Про це пише Daily Mail.

Що знайшли археологи?

Крім дерев’яних конструкцій, виготовлених з колод, паль та лози, дослідники виявили:

Реклама

різьблені палиці , які могли слугувати для ходьби.

рештки плетених виробів, що, ймовірно, були кошиками для їжі або рибальськими сітками.

Ці артефакти належать до епохи неоліту, коли люди жили в кочових громадах і полювали, перш ніж почати займатися землеробством. У той час на місці знахідки було давнє озеро, береги якого заросли обліпихою — важливою поживною рослиною для тих часів.

На фото: різьблена дерев’яна палиця, яка вважається різновидом палиці для ходьби. / © dailymail.co.uk

Експерти вважають, що дерев’яні конструкції були частиною складної системи пішохідних мостів, що дозволяли людям дістатися віддалених частин озера, можливо, для збирання обліпихи або для риболовлі.

Чому знахідки так добре збереглися?

Секрет їхньої ідеальної збереженості криється в унікальних умовах болота:

низький рівень кисню. У торфовищах майже немає кисню, що запобігає гниттю органічних матеріалів, таких як дерево, шкіра та тканини.

висока кислотність (pH. Болотні кислоти діють як природний консервант, подібно до оцту, що дозволяє зберігати навіть м’які тканини та волосся, як це спостерігається у так званих болотних тілах — людських рештках, знайдених у болотах Північної Європи.

Завдяки цьому відкриттю експерти планують створити 3D-модель знахідки, щоб кожен охочий міг здійснити «віртуальну прогулянку» стародавнім мостом. Це дозволить відтворити середовище кам’яної доби та краще зрозуміти життя наших предків.

Реклама

Наразі вчені припускають, що знахідка пов’язана з культурою ямкової кераміки — групою мисливців-збирачів, які жили в південній Скандинавії приблизно між 3500 і 2300 роком до н.е. Ця культура відрізнялася тим, що спеціалізувалася на морському промислі (полюванні на тюленів і рибальстві), навіть попри те, що в той час уже поширилося землеробство.

Нагадаємо, археологи в Сербії оприлюднили унікальну знахідку — рештки бурого ведмедя (Ursus arctos), які стали першими викопними свідченнями участі цих тварин у боях на аренах Римської імперії.

Масштабне міжнародне дослідження давньої ДНК вперше з високою точністю визначило географічну прабатьківщину всіх слов’янських народів. Йдеться про регіон, який сьогодні охоплює південну Білорусь і північну Україну.

Раніше повідомлялося, що череп, знайдений понад 60 років тому в грецькій печері Петралона, нарешті може бути ідентифікований завдяки новітнім технологіям датування. Дослідження, проведене геохронологом Крістофом Фальгером та його командою, показало, що вік черепа становить щонайменше 277 000 років. Він належить до вимерлого виду гомінідів, який міг співіснувати з неандертальцями.