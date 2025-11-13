Кашалоти "говорять", як люди: вчені розповіли про неймовірне відкриття

Кашалот / © Associated Press

Вчені зробили дивовижне відкриття про спілкування кашалотів. Виявилося, вони можуть змінювати частоту клацань, щоб видавати звуки, схожі на людські голосні «а» та «і». Це відкриває нову главу у розумінні інтелекту тварин.

Про це пише IFLScience.

Морські гіганти, що мешкають в океані, вже давно інтригують вчених своїми складними «піснями». Дослідники роками намагаються розгадати код їхньої комунікації.

Тепер, прослуховуючи розмови кашалотів (Physeter macrocephalus), вченим вдалося зробити справді неймовірне відкриття. Вони виявили, що ці гіганти використовують одинарні та подвійні голосні звуки у своїх вокалізаціях. Таке поєднання називається дифтонгом, і його наявність у китів може повністю перевернути наше уявлення про нелюдський інтелект.

За словами Девіда Грубера, засновника проєкту CETI, що очолює розшифровку «мови» китів, це відкриває нову главу. Кашалоти розвинули абсолютно незалежний спосіб вимови голосних, що раніше вважалося унікальною рисою людини.

Як вченим вдалося це почути

Вивчення комунікації тварин є неймовірно складним, оскільки вчені не можуть уникнути людських упереджень. Наше мовлення формується голосовими зв’язками, а кити використовують звукові губи.

Вчені врахували цю різницю і, аналізуючи не ритм, а модуляцію частоти клацань, помітили чіткі закономірності. Виявилося, що кашалоти акцентують свої клацання звуками «а» та «і».

Ба більше, дослідники помітили, що ці звуки можна комбінувати, створюючи складний дифтонговий вокальний елемент. Той факт, що кашалоти використовують їх структуровано та повторювано, доводить, що це не випадковість. Ці тонкі коригування відіграють важливу роль у передачі інформації.

Нове відкриття демонструє, що комунікація кашалотів має набагато більше спільного з людською мовою, ніж ми могли собі уявити. Це також допоможе зрозуміти, як структурні елементи мови еволюціонували не лише у людей, але й у інших тварин.

