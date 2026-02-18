ТСН у соціальних мережах

Катастрофа, якої не було: що насправді сталося із Середземним морем 5 млн років тому

Десятиліттями вважалося, що Середземне море відродилося завдяки наймасштабнішому потопу в історії Землі, коли води Атлантики прорвали перешийок. Проте нові знахідки на морському дні змушують науковців переписати цей сценарій катастрофи голлівудського масштабу, якої, здається, не було насправді.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Висохле море

Вчені спростували теорію про масштабну катастрофу, яка спочатку призвели до висихання, а потім стрімкого затоплення Середземного моря

Уявіть собі картину: ви стоїте на краю Гібралтару 5 мільйонів років тому. Перед вами не море, а велетенська пустельна чаша глибиною у два кілометри, вкрита сіллю. Аж раптом перемичка з Атлантикою проривається, і вода рине вниз водоспадом, у 1000 разів потужнішим за Ніагарський.

Ця епічна сцена, гідна голлівудського блокбастера, десятиліттями вважалася науковим фактом. Але нові дослідження натякають на несподіваний поворот: можливо, цієї катастрофи ніколи не було. Про це пише Live Science.

Як ми «висушили» море

Усе почалося 1970 року, коли бурове судно «Гломар Челленджер» привезло в порт Лісабона сенсацію. Пробуривши дно Середземного моря, вчені натрапили на дещо дивне: гравій, морські скам’янілості та кристали гіпсу глибоко під водою.

Геологи були шоковані. Гіпс та сіль зазвичай утворюються там, де вода випаровується на мілководді — як у Мертвому морі. Висновок напрошувався сам собою: колись Середземне море перетворилося на пустелю, а потім Атлантика прорвала греблю і влаштувала найбільший потоп в історії. Ця теорія стала настільки популярною, що про неї знімали фільми, а Гібралтар навіть випустив марку із зображенням «3000-метрового водоспаду».

Детектив з відсутніми доказами

Проте останнім часом вчені почали ставити незручні запитання. Якщо Атлантика з ревінням увірвалася в порожній басейн, де шрами від цього процесу?

У грудні 2023 року спадкоємець того самого бурового судна повернувся на місце подій, у море Альборан (це одразу за Гібралтаром). Якби там проходив мегапотоп, дно мало б бути переоране велетенськими потоками води.

Натомість вчені знайшли… тишу. Керни з дна показали ідеально рівні, тонкі шари відкладень різних кольорів. «Це неймовірно тонке шарування вимагає дуже спокійних умов», — каже Рейчел Флекер з Бристольського університету. Це повна протилежність хаосу, який мав би залишити мегапотоп — жодних слідів катастрофи.

Якщо не водоспад, то що?

Науковці тепер припускають, що сценарій був менш драматичним, але не менш цікавим.

По-перше, величезні поклади солі могли утворитися і під водою, без повного висихання моря.

По-друге, море могло наповнюватися поступово. Існує версія, що вода прийшла не лише з Атлантики, а й зі сходу — від прадавнього озера Паратетіс (предка сучасних Чорного та Каспійського морів). Про це свідчать знайдені скам’янілості маленьких ракоподібних, які «переїхали» до Середземномор’я саме з тих країв.

Чому це важливо

Можливо, Гібралтарської протоки у звичному нам місці тоді взагалі не існувало, а вода текла через інші канали, які зараз сховані під Іспанією або Марокко.

Ця історія вчить нас дечому важливому і трохи лячному. Ми звикли думати, що для глобальних змін потрібні катастрофи на кшталт падіння астероїда. Але геолог Вінічіо Манці попереджає: «Ви можете отримати екстремальні умови без екстремальних подій». Незначне підняття дна або зміна клімату можуть перетворити квітуче море на соляну пустелю — тихо і повільно, без жодного «голлівудського» вибуху.

Нагадаємо, біля західного узбережжя Австралії океан стрімко втрачає солоність. Експерти попереджають про катастрофічні ризики для морських екосистем.

