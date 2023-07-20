Катастрофи з космосу: що може знищити життя на Землі

Скільки вже гіпотетичних загроз пророкували нашій планеті – ймовірність зіткнення з астероїдом та кометою, входження планети у незрозумілу «вічну темряву». А якщо уявити, що Сонце раптом збільшиться до неймовірних розмірів, або Земля втратить свій озоновий шар, і УФ-проміння знищить все живе на планеті. Які ймовірні космічні катастрофи чекають на нашу планету та людство – читайте далі.

Геомагнітна сонячна буря

Насправді, Сонце - дуже неспокійна зірка, як здається на перший погляд. Оскільки всі процеси, які відбуваються на ньому, невидимі для людського ока. Від зірки постійно йде сонячний вітер з потоку частинок радіації. Магнітне поле Землі поки що контролює ці потоки, завдяки яким утворюється таке явище як полярне сяйво. Але коли потоки стають сильнішими, на Землі трапляються перебої радіозв’язку та електроенергії.

1959 року було зафіксовано найпотужнішу геомагнітну сонячну бурю, яка спричинила перебої в роботі невеликого електрообладнання. Останні десятиліття люди дуже залежні від електроніки, тому ми можемо сильно постраждати від потенційної сонячної бурі. Оскільки зникне електроенергія, а разом з нею і звичний спосіб життя з опаленням, кондиціонерами та зв’язком.

Загроза удару астероїда

Причиною вимирання динозаврів став астероїд, що упав на нашу планету. Це поклало кінець світу рептилій та започаткувало нову еру – епоху ссавців. Вчені досі відкривають величезну кількість космічних каменів, що можуть стати причиною небезпеки для життя на Землі.

Астероїди за своїх космічних швидкостей - до 76 км/с - вивільняють колосальну кількість руйнівної енергії. Значну небезпеку для життя людей становлять космічні тіла діаметром від 100 метрів, оскільки вони мають здатність проходити крізь атмосферу нашої планети. Тоді як інші астероїди, значно менші, руйнуються чи вибухають під час взаємодії з газовою оболонкою Землі.

Зараз науковці всього світу працюють над тим, щоб розробити систему захисту від астероїдів, але проти найбільших із них людство залишається безпорадним. У разі зіткнення з астероїдом планета Земля стане непридатною для життя, оскільки його падіння спричинить природні катастрофи: цунамі, потопи, пожежі та землетруси.

Розширення Сонця

Згідно із висновками науковців, Сонце припинить своє існування через 7,72 млрд років. Цієї миті зірка позбудеться своєї зовнішньої атмосфери, утворивши планетарну туманність. Та люди не зможуть пережити цього етапу: коли Сонце стає старшим, воно холоднішає та розширюється. До припинення свого існування зірка стане гігантською, зможе навіть поглинути найближчі планети – Меркурій та Венеру. Від Сонця буде йти сильний вітер, який уповільнить рух Землі, і через 7,59 млрд років воно поглине нашу планету також.

Небезпека від рухомих зірок

2005 року вчені відкрили першу таку зірку, яка рухалася крізь галактичний простір зі швидкістю 900 кілометрів на секунду. Її швидкість перевищувала звичайну практично у десять разів. Наприклад, рухома зірка із сузір’я «Чумацький шлях» може наблизитися до сонячної системи небезпечно близько. На краю якої розташована гіпотетична область всіх комет - «хмара Оорта», хоча досі її існування не доведено. Вперше ідею про цю область висунув естонський астроном Ернст Епік 1932 року. Потім над розробкою теорії працював нідерландський астрофізик Ян Оорт у 1950-х роках, на честь якого і було названо це явище. Отже, гіпотетична взаємодія рухомої зірки та області комет може спричинити приліт комети на Землю, який стане катастрофічним для життя на планеті.

Локальні гамма-спалахи

Гамма-спалах – це миттєвий інтенсивний сплеск випромінювання від небесного тіла. Потужні спалахи гамма-променів можуть бути спричинені подвійними зоряними системами: коли дві зірки обертаються навколо одного центру. Ці спалахи надзвичайно небезпечні, оскільки вони фокусують свою енергію у вузький промінь і тривають не більше секунди чи хвилини. Такий промінь здатен знищити озоновий шар нашої планети, що зробить життя на Землі неможливим. Оскільки УФ-промені Сонця знищать все живе. Астрономи вже виявили таку зоряну систему – це WR104. Сузір’я розташоване від нас на відстані 7,5 тисячі світлових років, і можна лише здогадуватися, коли це станеться.

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