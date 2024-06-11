Катастрофічне зіткнення гігантських астероїдів зафіксували за 63 світлових роки від Землі

Астрономи близько 20 років тому побачили величезну хмару пилу навколо молодої зірки, що лише за 63 світлових роки від Землі. А під час недавніх спостережень за допомогою космічного телескопа Вебба ця хмара загадковим чином зникла.

Про це повідомляє Gizmodo.

Вчені припустили, що хмара пилу навколо молодої зірки 20 років тому могла з'явитися внаслідок неймовірного зіткнення в зоряній системі Бета Живописця, яке перетворило на пил великі небесні тіла.

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Фахівці порівняли дані телескопа Вебба та старіші дані з телескопа Спітцер 2004 і 2005 років. Вчені припустили, що 20 років тому зіткнулися два великих астероїди. Внаслідок цього небесні тіла розпалися на частинки розміром, меншим від цукрової пудри.

Після зіткнення пил охолов у міру віддалення від зірки, тому телескопи більше його "не бачать".

Участь у спостереженнях 2004 року брала астрономка із Наукового інституту космічного телескопа та Університету Джонса Гопкінса Крістін Чен. Коли вона отримала доступ до телескопа Вебба, то спробувала знову подивитися на ту ж зоряну систему Бета Живописця. Однак цього разу система мала зовсім інший вигляд.

Астрономка з командою не змогли зафіксувати жодних слідів частинок, виявлених у 2004 і 2005 роках.

Вік зоряної системи Бета Живописця сягає від 20 до 26 млн років. Це відносно небагато у порівнянні з нашою Сонячною системою: її вік – приблизно 6,4 млрд років.

За оцінками вчених, зникла хмара пилу була у 100 тис. разів більшою, ніж в астероїді, який знищив динозаврів на Землі. Фахівці припускають, що внаслідок космічного зіткнення був знищений астероїд розміром із Весту – друге за масою тіло в головному поясі астероїдів з діаметром 530 км.

Більшість пилу від зіткнення розсіялася, а решта нагрілася під впливом зірки. Саме це й виявив телескоп Спітцер близько 20 років тому.

"Ми вважаємо, що подібні зіткнення відбувалися і в нашій Сонячній системі, коли вона була того ж віку. Ми можемо побачити, якою була поверхня Землі, подивившись на Місяць, Марс і Меркурій, і на всі їхні кратери", – розповіла Чен.

До слова, вчені виявили нову дивну екзопланету, що отримала прізвисько "Фенікс". Ця планета має кілька унікальних особливостей і може допомогти прояснити майбутнє Землі.

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