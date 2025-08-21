Керування спогадами: як музика здатна «налаштувати» ваш мозок

За допомогою музики можна покращити запа’товування навчального матеріалу або «стерти» деталі травматичного досвіду

Більшість із нас знає, що музика може зробити життя легшим: перетворити нудну роботу на щось терпиме, або підтримати мотивацію під час тренування. Але що відбувається, коли ви вмикаєте пісню не під час, а після якоїсь події? Саме тут починається найцікавіше.

Про нове дослідження впливу музики на людський мозок пише Earth.com.

Вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) виявили, що музика може впливати на якість наших спогадів. І річ не у тім, чи є пісня веселою, сумною чи навіть знайомою, а в тому, наскільки сильні емоції вона у вас викликає.

«Ми виявили, що пам’ять на деталі досвіду менше залежить від того, чи була музика позитивною або негативною, чи знайомою, ніж від емоційної реакції, яку люди відчували під час її прослуховування», — сказала співавторка дослідження професор Стефані Ліл.

Виявилося, що існує оптимальний рівень емоційної реакції, який допомагає запам’ятовувати деталі. Надто сильний або занадто слабкий емоційний відгук мав протилежний ефект: погіршував пам’ять на деталі, але покращував пам’ять на загальний зміст.

Музика, пам’ять та емоції

У дослідженні взяли участь добровольці, яким показували зображення повсякденних предметів: апельсинів, ноутбуків, телефонів. Після перегляду приблизно 100 зображень вони слухали 10 хвилин класичної музики. Коли їхнє емоційне збудження повернулося до норми, учасників перевіряли, що вони запам’ятали. Деякі зображення були точно такими ж, деякі — трохи зміненими, а деякі — абсолютно новими.

Учасники мали сказати, чи бачили вони об’єкт раніше і чи він був ідентичним, чи відрізнявся. Також вони відповідали на запитання про те, як музика вплинула на їхні почуття і чи була вона їм знайома. Сама музика не покращувала пам’ять у всіх. Але деяким вона дуже допомогла, особливо коли йшлося про виявлення того, що зображення було схожим, але не ідентичним.

Ключовим фактором виявилося саме емоційне збудження. Учасники з найкращою пам’яттю були не ті, хто відчував найсильніші емоції, а ті, хто відчував їх рівно стільки, скільки потрібно.

Це має сенс: якщо ви переповнені емоціями, ваш мозок може «розмити» деталі. Якщо вам нудно, він може не захотіти їх зберігати. Саме «золота середина» допомагає детально запам’ятовувати інформацію.

Музика в навчанні та терапії

Дослідники кажуть, що таке емоційне «налаштування» може бути корисним у реальних ситуаціях. Наприклад, прослуховування музики з помірним збудженням після навчання може допомогти вам зберегти точнішу інформацію для іспиту. А ось музика, що викликає надто сильні емоції, може мати протилежний ефект.

«Музика здатна впливати на частину вашого мозку, що називається гіпокампом, який є важливим для перетворення досвіду на спогади», — зазначила Ліл.

Це може допомогти в лікуванні вікової втрати пам’яті або на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера. А для людей з тривогою або посттравматичним стресовим розладом музика може допомогти запам’ятати загальний зміст важкого досвіду, не переживаючи знову його гострі деталі.

Виклик полягає в тому, що емоційна реакція на музику сильно відрізняється в різних людей. Те, що для однієї людини є «помірно збудливим», для іншої може не мати такого ж ефекту. Тому цей напрямок досліджень рухається до створення персоналізованої терапії.

«У моїй лабораторії ми намагаємося виявляти зміни в мозку та когнітивних функціях на ранній стадії. Музика є неінвазивним, недорогим і легким для персоналізації інструментом, і, дізнавшись більше про механізми, які пов’язують її з пам’яттю, ми можемо розробити методи лікування, щоб запобігти прогресуванню хвороби», — додала Ліл.

Нагадаємо, наш мозок не може утримувати всю ту кількість інформації, яку ми щодня отримуємо. Тому більшість даних автоматично видаляється, і з цими дрібницями часто втрачаються і важливі спогади. Вчені дали п’ять важливих порад, як покращити пам’ять і роботу мозку.