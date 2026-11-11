Керувати снами можливо: як науковці навчили людей підміняти реальність

Сон / © Freepik

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Усвідомлення себе уві сні можна тренувати, а вплив на сюжет іноді стає можливим. У невеликому дослідженні за участю 38 людей поєднання медитації, спеціальної віртуальної реальності, щоденника та перевірок реальності змогло натренувати повністю або частково усвідомлені сновидіння.

Про це пише Live Science.

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Усвідомлений сон починається з того, що людина просто під час сну розуміє, що бачить сон. В основі такого розпізнавання — метапізнання, тобто здатність помічати й осмислювати власні думки.

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Саме її тренувала команда з італійського Університету Тренто та дослідницького центру Італійського буддійського союзу. Результати експерименту опублікували у вересні 2026 року в журналі Frontiers in Psychology. Учасники мали невеликий попередній досвід усвідомлених снів, тож дослідники спостерігали, як зміняться їхні повідомлення після занять.

Як учасники вчилися впізнавати сон

Усі три групи вели щоденники відразу після пробудження та вдень робили перевірки реальності. Під час такої перевірки людина замислюється, чи вона зараз спить, особливо коли помічає щось дивне. Ідея полягає в тому, щоб звичка впізнавати незвичне згодом спрацювала й уві сні.

У віртуальному просторі дослідники створили незвичні ситуації. Об’єкти порушували закони фізики або змінювалися, щойно людина відводила погляд, а сцени несподівано перемикалися. Завданням було помітити дивину й перевірити, чи це сон. На пізніших заняттях учасники літали, високо стрибали та змінювали розмір свого тіла у симуляції.

Так тренувалися 13 людей з експериментальної групи. Вони пройшли вісім занять LucidDreamingVR — двічі на тиждень протягом місяця. Кожне включало приблизно 15 хвилин медитації зі спостереженням за відчуттями й думками та близько 20 хвилин інтерактивних VR-вправ. П’ятий тиждень програми минув уже без віртуальної реальності.

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Ще 13 учасників тренувалися без VR. Решта 12 досліджували нейтральні віртуальні локації та шукали в них заховані бейсбольні м’ячі. Обидві контрольні групи обходилися без медитації.

Що показало дослідження

Згодом вдалося зафіксувати 26 повністю або частково усвідомлених снів, із них сім повністю усвідомлених і 19 частково. У групі без VR таких снів було 11, а в групі з нейтральною віртуальною реальністю — чотири.

Принаймні один повністю або частково усвідомлений сон описали 11 із 13 учасників експериментальної групи. Повністю усвідомлений сон хоча б раз пережили, за їхніми звітами, шестеро. До частково усвідомлених дослідники зараховували відповіді «можливо» на запитання про те, чи був сон усвідомленим.

Найбільше число об’єднує і впевнені повідомлення, і ті, у яких самі учасники сумнівалися. Сни описували вдома, без фізіологічного підтвердження в лабораторії. До того ж медитацію та спеціальну VR-програму застосовували разом, тому дослідження не показує, який внесок мала кожна з них.

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Попередні дані свідчать на користь комбінованого тренування усвідомлення уві сні, а ось можливе застосування цієї програми проти кошмарів, тривоги чи ПТСР ще належить дослідити.

Інший напрям досліджень — активність мозку під час усвідомлених сновидінь. Команда Чагатая Деміреля з медичного центру Університету Радбауд у Нідерландах за допомогою аналізу ЕЕГ виявила особливості цієї активності порівняно зі звичайним сном і неспанням. Такі спостереження доповнюють досліди з тренуванням — вони допомагають описати сам стан, який люди намагаються навчитися розпізнавати.

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