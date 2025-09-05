Хакери атакують смартфони: Google випустила екстрене оновлення безпеки для Android

Телефон / © Pixabay

Реклама

Google випустила вересневий патч безпеки для Android, який усуває понад 84 вразливості, зокрема й дві, що вже активно використовуються зловмисниками.

Про це пише Аndroid Рolice.

Одна з найсерйозніших — критична вразливість CVE-2025-48539, яка дозволяла отримати повний контроль над пристроєм через Bluetooth або Wi-Fi. Крім неї, оновлення виправляє ще три вразливості критичного рівня.

Реклама

За даними Google, вразливими є пристрої на базі Android від 13 до 16 версії. Повідомлення про оновлення має з’явитися найближчим часом і користувачам наполегливо рекомендують встановити його. Щоб перевірити наявність оновлення вручну, потрібно зайти в «Налаштування» → «Безпека та конфіденційність» → «Система та оновлення» → «Оновлення безпеки». Для повного захисту пристрою переконайтеся, що встановлено патч з датою 2025-09-05.

Крім того, компанія зазначає, що деякі вразливості стосуються Android 12 та старіших версій. Google радить припинити використання таких пристроїв, оскільки вони більше не отримують оновлень безпеки.

Нагадаємо, хакери з угруповання ShinyHunters зламали базу даних Google через хмарну платформу Salesforce, поставивши під ризик мільярди акаунтів Gmail. Відомо, що зловмисники обманом змусили співробітника поділитися логіном і паролем.

Ділитися домашнім інтернетом із сусідами або невеликим бізнесом здається невинною справою, однак насправді така практика може обернутися проблемами. Провайдери у своїх договорах зазвичай чітко забороняють суборенду підключення, тому навіть з добрих намірів користувач ризикує отримати штраф або стати відповідачем у суді.

Реклама

Раніше повідомлялося, у WhatsApp для iOS було виявлено серйозну вразливість, яка дозволяла кіберзлочинцям отримувати доступ до особистих даних користувачів. Якщо ви користуєтеся WhatsApp на iPhone, вам потрібно негайно оновити додаток, щоб захистити себе від можливої кібератаки.