Хірургічний ChatGPT: у Британії вперше видалили пухлину мозку за допомогою ШІ

Штучний інтелект допоміг хірургам врятувати зір пацієнту / © Перше медичне об'єднання Львова

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У лікарні Університетського коледжу Лондона команда хірургів успішно провела першу у світі операцію з видалення пухлини головного мозку за допомогою живої асистенції штучного інтелекту. Новітня технологія дозволила лікарям безпечно оминути критично важливі кровоносні судини та нерви, врятувавши 48-річного пацієнта від повної втрати зору.

Про деталі цього безпрецедентного медичного прориву повідомляє BBC.

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Небезпечний діагноз та симптоми хвороби

До недавнього часу 48-річний менеджер з обслуговування клієнтів та батько двох дітей Ріс Гібберт був абсолютно здоровим і щодня гуляв пішки під час обідньої перерви. Під час однієї з таких прогулянок він раптово знепритомнів і впав просто посеред дороги, що змусило його негайно звернутися за медичною допомогою.

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Сканування головного мозку виявило у нього неракову пухлину розміром 11 міліметрів, яка росла на гіпофізі біля основи черепа. Оскільки це утворення почало сильно тиснути на зорові нерви, у пацієнта різко звузився периферичний зір, з’явилася сильна втома та постійно траплялись запаморочення. Ризик втратити зір став головною причиною для ухвалення рішення про швидке хірургічне втручання.

Як штучний інтелект асистував хірургам

Сама операція передбачала введення тонкого ендоскопа через ніс безпосередньо до основи черепа, де пухлина ховалася за шарами кістки та міцної мембрани. Визначити найбезпечніше місце для її видалення було вкрай складно, адже анатомія кожної людини є унікальною, а ризик пошкодити велику кровоносну судину завжди залишається дуже високим.

Саме на цьому складному етапі до роботи підключився спеціальний інструмент штучного інтелекту, який на окремому екрані аналізував відео з операційної в реальному часі. Система безперервно відстежувала рухи хірургічних інструментів і виділяла ділянки, де найбезпечніше видаляти пухлину, позначаючи приховані важливі анатомічні структури на кшталт технології розпізнавання облич у смартфонах.

Хірургічний ChatGPT та успішне одужання

Професор Хані Маркус, який брав участь у проведенні цієї процедури, розповів, що їхня система попередньо навчалася на сотнях відеозаписів видалення пухлин гіпофіза. За його словами, штучний інтелект проаналізував більше операцій, ніж більшість хірургів бачать за все своє життя, тому він діє як експертна друга пара очей, працюючи при цьому в режимі реального часу. Надалі розробники прагнуть створити повноцінний аналог ChatGPT для хірургів.

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Сам пацієнт уже відчув неймовірні результати після інноваційного втручання. Ріс Гібберт зізнався, що коли відкрив очі після операції, його зір став кристально чистим, а протягом наступних восьми тижнів усі побічні ефекти хвороби повністю зникли. Міністр інновацій у сфері охорони здоров’я Джеймс Фріт також привітав успіх розробки, підкресливши, що уряд продовжить підтримувати такі технології за умови дотримання належних заходів безпеки.

Нагадаємо, ChatGPT врятував жінку, яку цілий рік лікували від тривожності. Британка ледь не загинула через смертельно небезпечне захворювання, поки штучний інтелект не підказав правильний діагноз.

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