Хірурги пересадили пацієнту нирку генетично модифікованої свині: чим все закінчилось

ЛІкарня / © Pixabay

Медики Массачусетської загальної лікарні видалили генетично модифіковану нирку свині у Тіма Ендрюза, який протягом дев’яти місяців жив із пересадженим органом — це найдовший зафіксований термін серед пацієнтів із свинячими органами.

Про це повідомляє журнал Science.

Раніше рекорд тривалості належав пацієнтці, якій 1964 року пересадили нирку шимпанзе. На відміну від неї, Ендрюз пережив відмову органа, наразі покладається на штучну систему очищення крові та очікує на донорську нирку від людини.

Причина відмови органа

Нирку Тіму пересадили ще в січні 2025 року — вона мала 69 генетичних модифікацій, створених для запобігання імунній відторгненню. Уже за кілька місяців орган перевершив попередній рекорд Товани Луні, у якої свиняча нирка пробула в тілі 130 днів.

Проте імунна система Ендрюза все ж почала відторгати орган, незважаючи на 10 модифікацій свині та регулярний прийом імунодепресантів. Через погіршення роботи нирки 23 жовтня хірурги були змушені її видалити.

Попри відмову органа, дев’ятимісячне перебування нирки в тілі людини демонструє потенціал генетично модифікованих свиней як тимчасового рішення для пацієнтів, які чекають на донорський орган від людини.

Стан розвитку трансплантацій свинячих органів

США дозволили клінічні випробування пересадки органів модифікованих свиней двом компаніям — United Therapeutics та eGenesis.

У Китаї вже провели першу пересадку печінки генетично модифікованої свині людині. Пацієнт прожив пів року після операції, із трансплантованим органом — 40 днів.

Також у Китаї пересадили легені свині людині зі смертю мозку, що відкриває шлях до майбутніх трансплантацій легенів живим пацієнтам.

Дослідники продовжують вивчати можливості та обмеження пересадки свинячих органів, які можуть стати критично важливим ресурсом для людей, що очікують на донорську допомогу.

