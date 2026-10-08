Марс / © Associated Press

Реклама

У південній півкулі Марса майже щоранку з’являється хмара довжиною від 1600 до 1800 км, яка потім швидко зникає. Вона отримала назву AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud, витягнута хмара над горою Арсія). Фізика цієї хмари суперечить усім відомим фізичним принципам земних метеорологічних явищ.

Про це пише видання Sci.News.

Реклама

Команда дослідників спробувала змоделювати утворення AMEC і зіткнулася з проблемою: звичайні механізми утворення хмар не давали потрібного результату. Тоді вчені додали в модель процеси, що зазвичай вважаються суто теоретичними.

Реклама

Головний автор роботи Хорхе Ернандес-Берналь (Jorge Hernández-Bernal) із Сорбонни та CNRS пояснив, що для появи AMEC у моделюванні довелося врахувати так звану «екзотичну» фізику, описану в підручниках, але таку, що зазвичай не вважається реальною для планетарних атмосфер.

Коли ці процеси включили в розрахунки, хмара в моделі почала поводитися так само, як у спостереженнях Mars Express: формувалася вранці, стрімко витягувалася на тисячі кілометрів і розвіювалась.

На нашій планеті орографічні хмари утворюються, коли водяна пара конденсується у кристали льоду, що формуються навколо найдрібніших атмосферних частинок, зокрема пилу. Хоча в атмосфері Марса багато пилу, там цей механізм не діє. Водяна пара на Червоній планеті перетворюється безпосередньо на кристали льоду без участі атмосферних частинок.

Нагадаємо, марсохід Curiosity сфотографував на схилах гори Шарп на Марсі незвичайні широкі заглиблення, які нагадують сліди, але вчені поки не можуть точно пояснити, як вони утворилися.

Реклама

Новини партнерів