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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Хмара, схожа на НЛО, в Антарктиці: полярники зафільмували дивне явище

Українські полярники зняли загадкову овальну хмару, схожу на НЛО, яка «висить» у повітрі, незважаючи на вітер.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хмара НЛО в Антарктиці

Загадкова хмара в Антарктиці / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксовано незвичайне атмосферне явище — загадкову хмару, схожу на НЛО. Кадри зняв очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень під час зйомки таймлапсу.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

На відео видно, як над островом Галіндез «зависла» овальна хмара з чіткими краями. Вона не рухається, незважаючи на вітер, нагадуючи класичні оповіді про летючі тарілки. Проте науковці мають логічне пояснення.

Це — лентикулярна (сочевицеподібна) хмара. Такі утворення виникають, коли потік вологого повітря натикається на перешкоду (наприклад, гори) і утворює атмосферну хвилю. На її гребені волога конденсується в хмару, яка залишається нерухомою, доки триває циркуляція повітря.

Наразі в Антарктиці скорочується світловий день, і вже за місяць сонце з’являтиметься лише на 3-4 години.

Нагадаємо, українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда.

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