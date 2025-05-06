Хмара, схожа на НЛО, в Антарктиці: полярники зафільмували дивне явище

Загадкова хмара в Антарктиці / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

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Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксовано незвичайне атмосферне явище — загадкову хмару, схожу на НЛО. Кадри зняв очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень під час зйомки таймлапсу.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

На відео видно, як над островом Галіндез «зависла» овальна хмара з чіткими краями. Вона не рухається, незважаючи на вітер, нагадуючи класичні оповіді про летючі тарілки. Проте науковці мають логічне пояснення.

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Це — лентикулярна (сочевицеподібна) хмара. Такі утворення виникають, коли потік вологого повітря натикається на перешкоду (наприклад, гори) і утворює атмосферну хвилю. На її гребені волога конденсується в хмару, яка залишається нерухомою, доки триває циркуляція повітря.

Наразі в Антарктиці скорочується світловий день, і вже за місяць сонце з’являтиметься лише на 3-4 години.

Дата публікації 15:29, 06.05.25 Кількість переглядів 4 Загадкова хмара-НЛО: українські вчені показали унікальне явище в Антарктиці

Нагадаємо, українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда.