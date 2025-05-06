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Хмара, схожа на НЛО, в Антарктиці: полярники зафільмували дивне явище
Українські полярники зняли загадкову овальну хмару, схожу на НЛО, яка «висить» у повітрі, незважаючи на вітер.
Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зафіксовано незвичайне атмосферне явище — загадкову хмару, схожу на НЛО. Кадри зняв очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень під час зйомки таймлапсу.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
На відео видно, як над островом Галіндез «зависла» овальна хмара з чіткими краями. Вона не рухається, незважаючи на вітер, нагадуючи класичні оповіді про летючі тарілки. Проте науковці мають логічне пояснення.
Це — лентикулярна (сочевицеподібна) хмара. Такі утворення виникають, коли потік вологого повітря натикається на перешкоду (наприклад, гори) і утворює атмосферну хвилю. На її гребені волога конденсується в хмару, яка залишається нерухомою, доки триває циркуляція повітря.
Наразі в Антарктиці скорочується світловий день, і вже за місяць сонце з’являтиметься лише на 3-4 години.
Нагадаємо, українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда.