Ходячі акули зламали правила еволюції: як їм вдається розмножуватися без витрат енергії
Акули, які «крокують» рифами, знову здивували науковців. Їхній спосіб розмноження не потребує додаткових ресурсів організму.
Еполетні акули, відомі як «ходячі акули», здивували вчених ще однією незвичною рисою. Нове дослідження встановило: самки цього виду відкладають яйця, не збільшуючи споживання енергії — явище, яке суперечить загальноприйнятим уявленням про біологію та еволюцію.
Discover
Еполетні акули мешкають у мілководних коралових рифах і здатні пересуватися по морському дну хвилеподібними рухами грудних та черевних плавців, фактично «крокуючи». Завдяки цій адаптації вони проходять крізь вузькі щілини рифів, а під час відпливу можуть переміщуватися навіть по оголених ділянках суші. Ще одна важлива особливість — надзвичайна стійкість до нестачі кисню. Дослідження показало, що ці акули здатні знижувати частоту серцебиття та дихання, а також тимчасово обмежувати кровопостачання частин мозку, що дозволяє їм виживати в умовах, де інші види швидко гинуть.
Сьогодні відомо дев’ять видів ходячих акул, і всі вони — еволюційно молоді. Генетичні дані свідчать, що вони виникли лише близько 9 мільйонів років тому — один з наймолодших «розділів» у історії акул.
Зазвичай формування яйцеклітин — один із найбільш енерговитратних процесів у тварин. Але не у випадку еполетних акул. Команда Університету Джеймса Кука відстежувала п’ятьох самок цього виду до, під час і після відкладання яєць. Протягом тритижневого циклу вчені вимірювали споживання кисню, склад крові та гормональні зміни — і не знайшли жодних ознак підвищення метаболізму.
«Ми очікували, що коли акули вироблять цю складну яйцеклітину, їхнє споживання енергії різко зросте. Але не було жодного зростання споживання енергії, воно було абсолютно незмінним», — зазначила морська біологиня Джоді Раммер.
Провідна авторка дослідження Керолін Вілер додає: стабільність показників ставить під сумнів уявлення про фізіологію хондрихтових риб. На відміну від багатьох морських видів, які в умовах стресу «обирають» між виживанням і продовженням роду, еполетні акули здатні робити і те, й інше одночасно.
Еполетні акули живуть у середовищі, де постійно змінюється доступність їжі та рівень кисню. Тому адаптації, що забезпечують економію енергії — від пересування до розмноження — можуть бути ключем до їхнього успіху.
