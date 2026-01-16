Ходячі акули зламали правила еволюції: як їм вдається розмножуватися без витрат енергії

Еполетна акула. Фото: Strobilomyces/CC BY-SA 3.0

Еполетні акули, відомі як «ходячі акули», здивували вчених ще однією незвичною рисою. Нове дослідження встановило: самки цього виду відкладають яйця, не збільшуючи споживання енергії — явище, яке суперечить загальноприйнятим уявленням про біологію та еволюцію.

Про це повідомило видання Discover.

Еполетні акули мешкають у мілководних коралових рифах і здатні пересуватися по морському дну хвилеподібними рухами грудних та черевних плавців, фактично «крокуючи». Завдяки цій адаптації вони проходять крізь вузькі щілини рифів, а під час відпливу можуть переміщуватися навіть по оголених ділянках суші. Ще одна важлива особливість — надзвичайна стійкість до нестачі кисню. Дослідження показало, що ці акули здатні знижувати частоту серцебиття та дихання, а також тимчасово обмежувати кровопостачання частин мозку, що дозволяє їм виживати в умовах, де інші види швидко гинуть.

Сьогодні відомо дев’ять видів ходячих акул, і всі вони — еволюційно молоді. Генетичні дані свідчать, що вони виникли лише близько 9 мільйонів років тому — один з наймолодших «розділів» у історії акул.

Зазвичай формування яйцеклітин — один із найбільш енерговитратних процесів у тварин. Але не у випадку еполетних акул. Команда Університету Джеймса Кука відстежувала п’ятьох самок цього виду до, під час і після відкладання яєць. Протягом тритижневого циклу вчені вимірювали споживання кисню, склад крові та гормональні зміни — і не знайшли жодних ознак підвищення метаболізму.

«Ми очікували, що коли акули вироблять цю складну яйцеклітину, їхнє споживання енергії різко зросте. Але не було жодного зростання споживання енергії, воно було абсолютно незмінним», — зазначила морська біологиня Джоді Раммер.

Провідна авторка дослідження Керолін Вілер додає: стабільність показників ставить під сумнів уявлення про фізіологію хондрихтових риб. На відміну від багатьох морських видів, які в умовах стресу «обирають» між виживанням і продовженням роду, еполетні акули здатні робити і те, й інше одночасно.

Еполетні акули живуть у середовищі, де постійно змінюється доступність їжі та рівень кисню. Тому адаптації, що забезпечують економію енергії — від пересування до розмноження — можуть бути ключем до їхнього успіху.

