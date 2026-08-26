Хотів дізнатися про предків, а здав вбивцю: як невинний ДНК-тест викрив серійного маніяка США

ДНК / © Unsplash

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Одного з найвідоміших серійних убивць США Джозефа Джеймса ДеАнджело вдалося знайти завдяки генеалогічному сайту, куди хтось із його далеких родичів завантажив власні генетичні дані.

Про це розповідає Space Daily.

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Родич зробив це з цілком мирною метою — хотів більше дізнатися про своє походження. Дані ДНК потрапили на GEDmatch — безкоштовний сервіс, який дозволяв користувачам порівнювати генетичні профілі та шукати родичів.

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2018 року слідчі завантажили туди генетичний профіль, отриманий із доказів на місці злочину в Каліфорнії.

Як вийшли на ДеАнджело

Пошук не показав ім’я підозрюваного напряму. Натомість система знайшла понад тисячу далеких генетичних родичів.

Генеалог Барбара Рей-Вентер почала відновлювати родинні дерева, відсіюючи людей за статтю, віком і місцем проживання. У результаті залишилося лише шість чоловіків.

Слідчі перевірили їхні дані. Лише один мав блакитні очі — саме таку ознаку раніше визначили за ДНК із місця злочину. Ним виявився ДеАнджело.

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Після цього поліція встановила за ДеАнджело спостереження. Детективи дістали з його сміття використану соломинку, а також взяли зразок із дверної ручки його автомобіля. ДНК збіглася з генетичним матеріалом із місць злочинів.

У квітні 2018 року ДеАнджело заарештували. 2020 року він визнав провину у 13 убивствах і отримав довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.

Що змінила ця справа

Після арешту дослідники проаналізували 1,28 млн генетичних профілів і дійшли висновку, що в багатьох випадках для пошуку людини достатньо ДНК її троюрідного або ближчого родича.

Це означає, що людина може ніколи не проходити генетичний тест, але все одно потрапити в поле пошуку через когось із родини.

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Після гучної справи правила почали змінювати. У 2019 році GEDmatch обмежив доступ правоохоронців до профілів без окремої згоди користувачів, а згодом у США з’явилися й додаткові юридичні обмеження.

Справа ДеАнджело стала одним із найвідоміших прикладів того, як ДНК однієї людини може допомогти слідчим вийти на зовсім іншого члена її родини.

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