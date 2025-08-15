Хрещений батько ШІ назвав єдиний спосіб уникнути знищення людства

Штучний інтелект / © Pixabay

Доктор Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту назвав єдиний спосіб врятувати людство від потенційного знищення. За його словами, могутніший та розумніший повинен мати вбудовані «материнські інстинкти».

Про це він сказав у своєму виступі на галузевій конференції Ai4 у Лас-Вегасі, передає Unilad.

З огляду на значне зростання можливостей штучного інтелекту в останні роки, все більше людей закликають до розробки систем контролю, які можуть допомогти запобігти майбутній шкоді людству.

Доктор Гінтон вважає, що штучний інтелект повинен мати вбудовані «материнські інстинкти», враховуючи, що він стає могутнішим і розумнішим за людство.

Він зауважив, що матері мають інстинкти та соціальний тиск, щоб піклуватися про своїх дітей, і щось подібне, можливо, доведеться впровадити у цю нову технологію.

«Правильна модель — це єдина модель, яку ми маємо, де розумніша річ контролюється менш розумною, а саме матір, якою контролюється її дитина. Нам потрібні матері зі штучним інтелектом, а не асистенти зі штучним інтелектом. Асистент — це той, кого можна звільнити. На щастя, ви не можете звільнити свою матір», — наголосив науковець.

Однак він визнав, що поки що незрозуміло, як цього можна досягти або наскільки успішним це буде на практиці.

Раніше доктор Гінтон оцінював 10-відсоткову ймовірність того, що технологія штучного інтелекту спричинить вимирання людської раси, але тепер він оцінює цю цифру як «від 10 до 20 відсотків».

Хто такий Джеффрі Гінтон

Джеффрі Гінтон отримав звання «хрещеного батька штучного інтелекту» завдяки власній новаторській роботі з розробки штучних нейронних мереж, які вважаються ключовими для машинного навчання.

Він звільнився зі своєї посади в Google невдовзі після того, як група з 1000 провідних технічних експертів та дослідників підписала відкритого листа із закликом призупинити всі розробки штучного інтелекту щонайменше на шість місяців, щоб допомогти зупинити «серйозні ризики для суспільства та людства».

Нагадаємо, моделі штучного інтелекту провідних компаній, зокрема OpenAI, Google, xAI та Anthropic, виявили поведінку, яка суперечить базовим етичним принципам робототехніки. Під час симуляцій, у яких моделі намагалися уникнути вимкнення, деякі з них вдалися до шантажу й погроз користувачам.