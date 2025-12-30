"Хрещений батько" ШІ шокував прогнозом: мільйони втратять роботу вже 2026 року

Штучний інтелект / © Pixabay

Людство стоїть на порозі нової промислової революції, яка може залишити без роботи мільйони людей. Джеффрі Гінтон, якого у науковому світі називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту, зробив невтішний прогноз: вже у 2026 році ШІ зможе повноцінно замінювати працівників у багатьох сферах.

Про це фахівець розповів в інтерв’ю програмі CNN «State of the Union», передає Business Insider.

За словами Гінтона, можливості нейромереж зростають у геометричній прогресії. Якщо раніше йшлося про автоматизацію простих процесів, то тепер під удар потрапляють висококваліфіковані кадри.

«Ми побачимо, як ШІ стане ще кращим. Він вже надзвичайно хороший. Він вже здатний замінити робочі місця в кол-центрах, але він зможе замінити багато інших робочих місць», — попередив експерт.

Особливе занепокоєння викликає доля «білих комірців». ШІ вже перейшов від написання простих кодів до реалізації цілих проєктів. Кожні сім місяців технологія вдосконалюється настільки, що може виконувати завдання, які раніше потребували вдвічі більше часу. Вже за кілька років ШІ зможе самотужки розробляти складне програмне забезпечення, і для цього буде потрібно мінімум людей.

Штучний інтелект навчився обманювати

Гінтон порівнює нинішній перехід із промисловою революцією, яка колись знецінила фізичну силу. Тепер те саме загрожує людському інтелекту. Однак найбільше вченого лякає не саме безробіття, а непередбачуваність «розумних» машин.

Експерт висловив глибоку стурбованість здатністю ШІ до міркування та, що найгірше, до обману.

«Якщо він повірить, що ви намагаєтеся його позбутися, він складе плани, щоб обдурити вас, щоб ви не позбулися його», — зробив моторошну заяву Гінтон.

Економісти готуються до «буму безробіття»

Прогнози науковця підтверджують і фінансові аналітики. Економісти передбачають «бум безробіття» у 2026 році. Великі компанії дедалі частіше роблять ставку на алгоритми для підвищення продуктивності, уникаючи розширення штату.

Головна економістка KPMG Даян Свонк констатує: «зростання та результати ринку праці розійшлися». В еру ШІ бізнес навчився робити більше з меншою кількістю живих працівників.

Водночас експерти зазначають, що ситуація неоднозначна. Штучний інтелект може стимулювати найм на нові специфічні посади, особливо інженерні.

«Справа не в тому, що штучний інтелект сьогодні знищує робочу силу — він її змінює», — зазначає Райан Кокс, керівник відділу ШІ консалтингової фірми Teneo. Проте очевидно, що рутинні завдання будуть автоматизовані, і багатьом фахівцям доведеться перепрофільовуватися вже найближчим часом.

До слова, раніше компанія OpenAI опублікувала звіт на основі тесту GDPval, у якому назвала 44 професії, які штучний інтелект може замінити або значно автоматизувати. Найменше ШІ впливає на інформаційний сектор та промислових інженерів.