Шведські науковці повідомили, що чоловіки «шкідливі» для нашої планети. Зокрема, вони дійшли висновку, що поведінка чоловіків більше шкодить клімату, ніж жіноча. Йдеться про форми маскулінності, які впливають на споживання, політику, промисловість і ставлення до планети.

Про це пишуть у дослідженні, опублікованому в журналі Norma.

Як виявили дослідники, кліматична криза має ще й гендерний вимір. Нове міжнародне дослідження вказує на те, що чоловічі звички завдають планеті набагато більшої шкоди. Зокрема, через більший вуглецевий слід, меншу готовність змінити звички та більшу присутність чоловіків у забруднювальних галузях.

Дослідники віддали перевагу говорити не про чоловіків, а про маскулінні звички. Головним результатом дослідження стало те, що в середньому чоловіки мають більший екологічний слід. У середньому вони також менше занепокоєні питаннями клімату.

Проблема полягає у моделях поведінки, які заохочують споживання, контроль над природою та домінування. Ці шкідливі патерни поглиблюють кліматичну кризу та наближають людство до екологічної катастрофи.

У контексті змін клімату найчастіше говорять про викиди CO₂, нафту, газ, вугілля, авіаперельоти та автівки. За цими процесами стоять люди, статус і так зване «уявлення про нормальне життя». Питання маскулінності тут зашкалює, адже є стереотипізований набір звичок і поведінки чоловіка, до яких входять влада, успіх і незалежність, як і сама назва «справжній чоловік».

У деяких культурах «справжній чоловік» повинен їздити на великій машині, харчуватися лише м’ясом, керувати великими процесами й не цікавитися кліматом. Не всі чоловіки поводяться однаково і мають такий набір звичок, однак їх настільки багато, що це впливає на клімат.

Автори використовують термін (M)Anthropocene, де антропоцен — це епоха, в якій людська діяльність змінює клімат, біосферу, океани та інші процеси у природі. (M) тут натякає на чоловіка. Найбільша відповідальність за кліматичні зміни лежить на елітах глобальної Півночі.

Саме вони контролюють високовуглецеву економіку, видобувні галузі, військову інфраструктуру, політичні рішення та фінанси.

Дослідження також стосується споживання. Найбільший вуглецевий слід від чоловіків фіксують у транспорті, подорожах і деяких моделях споживання. Екологічний слід зростає у людей, які споживають багато м’яса, багато їздять за кермом, літають на літаку та вибирають потужні транспортні засоби.

У багатьох країнах та культурах саме це характеризує «ідеального чоловіка». Саме тому чоловіки мають більший негативний вплив на довкілля, пишуть дослідники. Такі соціальні норми «нормалізувалися» внаслідок реклами та тиску суспільства. Їх можна змінити, аби зменшити шкоду довкіллю.

У дослідженні також проаналізували те, що чоловіки менш схильні турбуватися про клімат. Вони менше підтримують питання перероблення, екологічних обмежень, «зелені» партії та рухи. Натомість віддають перевагу підтримці військових питань, політики, видобутку та промисловості. Зокрема, чоловіки частіше опиняються на відповідних керівних посадах.

Важливо додати, що автори дослідження критикують не чоловіків як факт, а звички маскулінності.

