Хто написав Біблію: штучний інтелект дав несподівану відповідь

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Нове дослідження із залученням штучного інтелекту виявило три різні стилі письма, використані при написанні Біблії. Це спростовує прийняте у християнстві та іудаїзмі уявлення, що автором п’яти перших книг Старого заповіту був Мойсей.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Дослідники за допомогою штучного інтелекту проаналізували 50 розділів у п’яти книгах, виявивши невідповідності в мові та змісті, повторювані історії, зміни тону та внутрішні суперечності. Серед них були такі відомі історії, як розповідь про створення світу, Ноїв потоп та розповіді про Ковчег Заповіту.

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Штучний інтелект досліджував закономірності у вживанні слів, частоті слів, фразах та структурі речень, оскільки це тонкі лінгвістичні «відбитки», які можуть відображати різних авторів або школи писарів.

Алгоритм штучного інтелекту порівняв використання слів у цих розділах із трьома відомими стилями, виявивши нові зв’язки та допомігши прояснити давні наукові дебати.

«Оригінальні версії сувоїв постійно перероблялися та переписувалися редакторами, які додавали, змінювали, а іноді й пропускали частини попередніх текстів», — зазначив Томас Ремер, біблійний експерт з Коледжу де Франс та співавтор дослідження.

Дослідники заявили, що ця нова методика може революціонізувати вивчення стародавніх текстів, допомагаючи розгадати інші таємниці авторства, окрім Біблії, такі як сувої Мертвого моря або історичні документи, авторство яких невідоме

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Теорія про те, що Святе Письмо має кількох авторів, була вперше запропонована понад 200 років тому, але була відхилена через релігійні дискусії, брак технологій та нюанси біблійного тексту.

Традиційне єврейське та християнське розуміння полягає в тому, що Мойсей написав перші п’ять книг Старого Завіту, включаючи історії про створення світу, Ноїв потоп та Ковчег Завіту.

Хоча Біблія зображує Мойсея як ключову історичну постать, більшість сучасних вчених розглядають його як легендарну постать або принаймні складний персонаж, а не як буквальну історичну особу.

Старий Завіт писався протягом приблизно 1000 років, починаючи приблизно з 1400 року до нашої ери та закінчуючи близько 400 року до нашої ери.

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Нагадаємо, вчені знову звернули увагу на гору Джабаль аль-Лавз у Саудівській Аравії, яку дедалі частіше називають місцем, де, згідно з Біблією, Мойсей отримав 10 заповідей Божих.