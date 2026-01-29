Хто насправді збудував піраміди: вчені знайшли докази існування споруд ще 25 тисяч років тому

Піраміди в Єгипті / © Associated Press

Нове дослідження італійського інженера ставить під сумнів усю історію Стародавнього Єгипту. Згідно з аналізом ерозії каменю, Хеопс міг лише «відремонтувати» монумент, збудований невідомою цивілізацією ще під час льодовикового періоду.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Понад століття єгиптологи були впевнені: Велику піраміду збудували близько 2580 року до н. е. за наказом фараона Хеопса. Проте нове дослідження італійського інженера Альберто Доніні з Болонського університету здатне перевернути наше уявлення про людську історію. За його даними, вік споруди може сягати 25 000 років.

Метод REM: про що «говорить» камінь?

Доніні застосував метод відносної ерозії (Relative Erosion Method — REM). Суть проста, але ефективна: інженер порівняв ступінь зносу вапнякових блоків біля основи піраміди, які були відкриті вітрам і піскам тисячоліттями, з камінням, що оголилося лише 675 років тому (коли з піраміди зняли зовнішнє облицювання).

Результати приголомшують:

Середній вік ерозії вказує на позначку 24 900 років .

Деякі вимірювання дають діапазон від 11 000 до 39 000 років.

Ймовірність того, що офіційна дата (4 600 років тому) є точною, оцінюється як «вкрай низька».

Хеопс — не будівельник, а реставратор?

Якщо висновки Доніні підтвердяться, це означає, що піраміда стояла в Гізі задовго до появи перших відомих цивілізацій. Дослідник припускає, що фараон Хеопс (Хуфу) насправді не будував піраміду «з нуля», а лише проводив масштабну реконструкцію вже існуючого стародавнього об’єкта.

Це пояснює, чому єгиптологи часто спираються на написи всередині піраміди, які могли бути зроблені значно пізніше самого будівництва.

«Хоча отримані часові діапазони досить широкі, висновки вказують на низьку ймовірність офіційного археологічного датування 2560 роком до н. е.», — зазначає Альберто Доніні.

Чому це викликає суперечки?

Традиційна археологія спирається на історичні тексти та радіовуглецевий аналіз органіки, знайденої поруч. Метод Доніні фокусується виключно на фізичному зносі каменю, що робить його незалежним від рукописних джерел.

Водночас наукова спільнота налаштована скептично. Критики зазначають, що на ерозію могли впливати:

Зміни клімату (від вологого до пустельного). Кислотні дощі та забруднення. Піщані заноси, які могли «консервувати» частину блоків.

Що далі?

Дослідження ще має пройти етап рецензування, але воно вже відновило дискусію про «загублені цивілізації». Якщо піраміда справді була зведена 20 000 років тому, це ставить фундаментальне питання: хто володів такими інженерними знаннями в епоху палеоліту?

Наразі Велика піраміда залишається головною загадкою планети, а робота Доніні додає аргументів тим, хто вважає, що історія людства набагато довша і складніша, ніж написано у підручниках.

