Хто переживе кінець світу: вчені назвали найстійкішу істоту на планеті

Тихоходка / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Популярні уявлення про «останній вид на планеті» зазвичай пов’язані з тарганами або щурами. Однак нове дослідження показує, що набагато більше шансів пережити глобальні катастрофи має інша істота — мікроскопічна тихоходка.

Про це повідомило видання DailyGalaxy.

Група дослідників під керівництвом доктора Девіда Слоуна та доктора Рафаеля Алвеса Батісти з Оксфордського університету проаналізувала, яка подія могла б повністю стерилізувати Землю. Вчені не оцінювали виживання людства чи окремих екосистем, а шукали організм, що встановлює максимальний «біологічний поріг» витривалості.

Реклама

Таким організмом виявилася тихоходка — мікроскопічна восьминога тварина, відома також як «водяний ведмідь». Вона може досягати приблизно 0,5 мм завдовжки і в окремих випадках жити до 60 років. У складних умовах тихоходка переходить у стан криптобіозу — майже повного зупинення метаболізму. У такому стані вона здатна витримувати екстремальні температури, радіацію і навіть десятиліттями обходитися без води та їжі.

Дослідники звернули увагу, що для повного знищення навіть таких витривалих організмів потрібно ліквідувати їхні природні «укриття». Найважливішим із них є океан, адже товща води захищає життя від багатьох глобальних катастроф — від радіаційних спалахів до різких змін температури.

Саме тому вчені визначили умовну межу повного вимирання: подію, здатну закип’ятити світовий океан. За їхніми розрахунками, для цього знадобився б астероїд масою приблизно 2×10¹⁸ кг. Таких об’єктів у Сонячній системі небагато — дослідники згадують, зокрема, Весту або Плутон, однак їхні орбіти не перетинають орбіту Землі.

Схожа логіка застосовується і до космічних катастроф. Наприклад, наднова могла б нагріти океани до критичного рівня лише у разі вибуху приблизно за 0,14 світлових року від Землі. Для порівняння, найближча до нас зоря — Проксима Центавра — розташована на відстані близько чотирьох світлових років.

Реклама

Тому, за оцінками дослідників, події, здатні повністю стерилізувати планету, є надзвичайно малоймовірними протягом життя Сонця.

«Без наших технологій, що захищають нас, люди є дуже чутливим видом. Незначні зміни в нашому середовищі суттєво впливають на нас. На Землі є багато більш стійких видів. Життя на цій планеті може тривати довго після того, як люди зникнуть», — зазначив співавтор дослідження Рафаель Алвес Батіста.

