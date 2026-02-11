Хто прогриз ці діри? У пустелі знайшли сліди невідомих науці "каменеїдів"

Пустельні скелі приховують сліди втрачених форм життя, які їли каміння

Глибоко під розпеченим камінням пустель вчені виявили дещо, що кидає виклик геології. Всередині стародавнього мармуру та вапняку знайдено тисячі мікроскопічних тунелів, вирізаних з ідеальною точністю. Вони не схожі на результати природної ерозії, а хімічний склад вказує на те, що їхніми авторами були невідомі науці істоти.

Детальний аналіз знахідки був опублікований у науковому журналі Geomicrobiology Journal.

Ці дивні утворення, невидимі з поверхні, але чіткі на зрізах породи, були знайдені в посушливих ландшафтах Намібії, Оману та Саудівської Аравії. Дослідники підозрюють, що це робота стародавнього організму, який буквально «харчувався» каменем.

Чому це не просто тріщини

Кожен тунель має діаметр менше міліметра, але сягає кількох сантиметрів у глибину. Найбільше вчених вразила їхня організація: ходи розташовані вертикально, на рівній відстані один від одного і ніколи не перетинаються.

Команда під керівництвом професора Сіса Паш’є з Університету Майнца вважає це ознакою «розумної поведінки» на мікрорівні — організми відчували хімічні сигнали сусідів і уникали зіткнень, щоб не конкурувати за територію.

Сліди життя

Лабораторні тести підтвердили здогадки: всередині тунелів знайшли вуглець, фосфор і сірку — елементи, характерні для біологічних організмів, тоді як залізо та марганець звідти зникли (ймовірно, були «з’їдені»).

Вчені припускають, що це робота ендолітних (тих, що живуть всередині каміння) мікроорганізмів, здатних розчиняти карбонатні породи. Однак найцікавіше те, що жодного ДНК знайти не вдалося через вік скам’янілостей, а живих аналогів цих істот на Землі станом на 2026 рік не виявлено. Хто саме створив ці підземні лабіринти — наразі залишається таємницею.

