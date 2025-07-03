Хто справді будував Велику піраміду: нові відкриття кидають виклик давнім міфам

Піраміда в Гізі. / © Associated Press

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Єгипетські археологи виявили нові написи та сліди всередині Великої піраміди в Гізі, що допомагають точніше з’ясувати, хто і як її зводив понад 4500 років тому. Відкриття кидає виклик поширеному уявленню про те, що гігантський комплекс будували раби.

Про це розповідає Daily Mail.

Як розповів відомий єгиптолог Захі Хавасс, дослідження вузьких приміщень над так званою “камерою царя” за допомогою сучасних візуалізаційних технологій дозволило виявити раніше невідомі графіті. Вони, за словами вченого, залишені робітничими бригадами ще у XIII столітті до н.е.

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Археологи також дослідили гробниці південніше від піраміди. Це поховання кваліфікованих будівельників, прикрашені статуями з сюжетами важкої праці — зокрема, перетягування кам’яних блоків. На деяких об’єктах збереглися титули, як-от: “наглядач за східною стороною піраміди” або “ремісник”.

“Якби це були раби, вони б не були поховані в тіні самої піраміди, поруч із місцем, яке будували. Тим паче — у спеціально підготовлених гробницях, як це робили царі й царські наближені”, — пояснив Хавасс у подкасті Limitless журналіста Метта Білла.

Команда Хавасса також розкопала гробниці на південь від піраміди — вічні місця упокою кваліфікованих робітників. / © Daily Mail

Також команда дослідників виявила залишки насипного пандусу — з кам’яного щебеню та бруду — що, ймовірно, використовувався для переміщення вапнякових блоків із кар’єру, розташованого менш ніж за 300 метрів від піраміди. Це дає нове уявлення про технічні можливості давньоєгипетських інженерів.

Наразі готується нова експедиція, в межах якої спеціального робота запустять у внутрішні камери піраміди — вперше за всю сучасну історію археології.

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Під час досліджень у районі Гізи команда доктора Захі Хавасса виявила крем’яні інструменти та молоткові камені — ймовірні знаряддя будівельників Великої піраміди. Археологи також знайшли докази технології вирівнювання основи монумента, що була вирізана безпосередньо у скельному масиві на глибину понад 8 метрів.

Команда Хавасса також розкопала гробниці на південь від піраміди — вічні місця упокою кваліфікованих робітників. / © Daily Mail

“Після розмітки квадратної платформи будівельники висікали породу з усіх чотирьох сторін, поки не отримали рівну поверхню. Її й досі можна побачити на південному боці піраміди Хуфу”, — пояснив Хавасс.

Роботи велись бригадами: одні висікали камінь, інші надавали блокам форми, а треті транспортували їх на дерев’яних санях, які тягнули по піску. Блоки підіймали по насипному пандусу — залишки якого команда Хавасса виявила під час розкопок на ділянці C2, на південний захід від піраміди.

Тим часом інша група археологів під керівництвом Марка Ленера дослідила поселення робітників. На сході від піраміди вони виявили залишки великої пекарні, споруди для засолювання риби, казарми та житлові будинки.

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“Є поширений міф, що будівельники харчувалися лише цибулею, хлібом і часником. Насправді ми знайшли тисячі кісток тварин”, — зазначив Хавасс. За оцінками спеціалістів з Чиказького університету, на харчування 10 тисяч працівників щодня забивали близько 11 корів і 33 кози.

Окрему увагу команда приділила дослідженню так званої Великої порожнечі — великого простору всередині піраміди, відкритого ще у 2017 році. Він розташований над Великою галереєю — головним висхідним коридором між покоями цариці та царя.

У рамках нової місії планується використати спеціального робота, розміром менше сантиметра, який зможе проникнути в закриті простори через вузький отвір у камені. Місію фінансує журналіст Метт Білл, а розкопки заплановано на початок наступного року.

Доктор Хавасс припускає, що Велика порожнеча може містити загублену гробницю самого фараона Хуфу — одного з найбільш загадкових правителів Стародавнього Єгипту. Але його співрозмовник, журналіст Білл, вважає це малоймовірним, адже жодна з великих пірамід досі не містила тіл фараонів у поховальних камерах.

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