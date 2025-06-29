Хто стане розумнішим за людей після їх зникнення: відповідь вчених здивувала

Восьминіг. / © NOAA

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У гіпотетичному світі без людей, де природа відновлює контроль над планетою, вчені все частіше звертають увагу не на ссавців, а на несподіваного кандидата на домінування — восьминога. Попри відсутність хребта та соціальних структур, ці морські істоти можуть мати перевагу в умовах, де люди більше не впливають на екосистему.

Про це пише видання The Europian.

Як зазначає професор Тім Колсон з Оксфордського університету, восьминоги мають розвинену нервову систему, що складається приблизно з 500 мільйонів нейронів. При цьому значна частина з них розташована в щупальцях, які здатні функціонувати майже автономно. Така децентралізована система, за словами Колсона, дозволяє восьминогам виконувати кілька завдань одночасно — це одна з причин їхньої виняткової адаптивності.

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На відміну від багатьох інтелектуальних видів — дельфінів, приматів чи ворон — восьминоги не потребують соціальних зв’язків для виживання. Їхня схильність до одиночного існування може виявитися перевагою в постлюдському середовищі, де ресурси обмежені, а координація між індивідами ускладнена.

Восьминоги вже довели свою здатність пристосовуватись до екстремальних умов: вони живуть як у прибережних водах, так і на великій глибині, а деякі види можуть перебувати поза водою до 30 хвилин. На думку дослідників, це відкриває потенціал для подальшої еволюції — зокрема, до освоєння суходолу.

Хоча сьогодні восьминоги не здатні ефективно пересуватися на суші, саме їхній високий інтелект, пластичність та самостійність роблять їх можливими кандидатами на адаптацію до нових екологічних ніш у майбутньому. Колсон зазначає, що такі істоти потенційно могли б навчитися маніпулювати предметами, будувати укриття або навіть створити примітивні інструменти.

Звісно, це лише сценарій — але науковці наголошують: відсутність людства не означає кінець інтелекту на планеті. Еволюція не зупиниться, а нові форми складного життя можуть з’явитися там, де ми їх найменше очікуємо.

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