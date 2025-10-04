Хто з тварини має найгірший запах з рота: експерти назвали головних “смердючих рекордсменів”

Горбатий кит / © Associated Press

Неприємний запах із рота — проблема знайома не лише людям. У тваринному світі є істоти, дихання яких настільки різке, що його важко витримати навіть здалеку. Хоча наукових досліджень на цю тему небагато, спостереження біологів, натуралістів і працівників зоопарків дозволяють визначити кілька очевидних «лідерів».

Про це повідомило видання Iflscience.

Як і у людей, причиною можуть бути залишки їжі, бактерії в ротовій порожнині або просто особливості раціону. У тварин, які не мають змоги чистити зуби, рештки їжі затримуються між зубами чи на язиці, починають розкладатися і створюють неприємний запах. Також на нього впливає тип їжі — особливо якщо це падаль чи морепродукти, які самі по собі мають сильний запах.

Одним із найвідоміших прикладів є горбатий кит. За даними акваріума затоки Монтерей, подих цих морських гігантів настільки різкий, що його описують як «запах, який може розбити серце».

Письменник і журналіст Дуглас Фокс розповів, що дихання кита — це «нечестива суміш пукання та риби». За його словами, сотні галонів повітря викидаються з легенів кита разом із випарами напівперетравленого криля — основної частини його раціону. Криль має дуже сильний запах навіть у звичайному стані, тому не дивно, що після його перетравлення «аромат» стає майже нестерпним.

Фахівці зазначають, що морські леви також відомі своїм дуже неприємним запахом з рота. Це пов’язано з тим, що вони харчуються переважно рибою та морськими безхребетними. Через постійний контакт із білковими рештками, які швидко розкладаються, їхній подих стає різким і відштовхуючим.

Ще одна група тварин із репутацією «смердючих» — грифи. Ці птахи живляться гниючими тушами мертвих тварин, що вже саме по собі спричиняє жахливий запах. До того ж грифи часто блюють, коли відчувають небезпеку, — так вони відлякують хижаків. Вивержена маса має настільки різкий сморід, що може подразнювати слизові очей та шкіру інших тварин. Така поведінка, природно, не сприяє свіжому подиху.

Серед ссавців окремої згадки заслуговує тасманійський диявол — сумчаста тварина з Австралії. Він відомий тим, що виділяє сильний мускусний запах, особливо у стресових ситуаціях. Крім того, його дихання часто описують як гниле, адже основу раціону тварини становить м’ясо, яке вже почало розкладатися.

Експерти зазначають, що для більшості тварин поганий запах із рота — це природне явище, а не патологія. Він пов’язаний із харчовими звичками, відсутністю догляду за зубами й особливостями травної системи.

Тож якщо людський «ранковий подих» можна усунути зубною щіткою та м’ятною жувальною гумкою, то у світі тварин подібні аромати є частиною природного процесу. На тлі горбатого кита, грифа чи тасманійського диявола навіть запах часнику здається дрібницею.

